Netmedia Group retrouve le chemin de la rentabilité en 2024

Le groupe se dit "confiant" quant à ses capacités de développement et entend accélérer sa croissance à l'international.

"L'année 2025 marquera une phase décisive de transformation pour garantir la croissance et le développement pérennes du groupe ", a déclaré Caroline Thomas, directrice générale de NetMedia Group.

L'endettement financier du groupe s'établit à 4,25 millions d'euros, contre 4,66 millions en 2023 et la trésorerie active s'élève à 1,57 million, soit un endettement net de 2,68 millions d'euros au 31 décembre 2024.

(AOF) - Netmedia a dévoilé en 2024 un Ebitda de 260 000 euros contre une perte opérationnelle de 1,70 million lors du précédent exercice. Le spécialiste du marketing et des médias BtoB a réduit sa perte nette, passant de 4,70 millions à 1,72 million. Le chiffre d'affaires atteint 20,30 millions d'euros, contre 23,17 millions l'an passé.

