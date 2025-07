Droits de douane : UE, Japon, Royaume-Uni... le point sur les accords commerciaux conclus avec les Etats-Unis

Donald Trump à Turnberry, en Ecosse, le 28 juillet 2025. ( POOL / CHRISTOPHER FURLONG )

Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont conclu dimanche un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis soient taxés à 15%.

15%, 19% voire 20%. Après le Japon et les Philippines mardi et l'Union européenne dimanche, la Corée du Sud a conclu mercredi un accord commercial avec Washington. Les taxes prévues sont souvent supérieures au niveau plancher de 10% appliqué depuis avril par les Etats-Unis à la plupart des produits. Et ces accords, dont les détails restent souvent encore à négocier, ont aussi été obtenus au prix d'importantes concessions de la part des pays visés.

Corée du Sud : 15%

L'accord annoncé mercredi prévoit 15% de droits de douane sur les produits coréens, Donald Trump précisant que Séoul s'est engagé à investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, avec notamment l'achat "pour 100 milliards de dollars" de gaz naturel liquéfié (GNL) "ou d'autres sources d'énergie". La Corée du Sud échappe ainsi à la menace initiale de 25% de surtaxes.

Union européenne : 15%

Avec l'accord annoncé dimanche soir, les produits européens seront taxés à 15%, au lieu des 30% brandis par Donald Trump si aucune entente n'avait été trouvée au 1er août. L'UE s'est engagée à 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis. Les Etats-Unis et l'UE vont aussi supprimer leurs droits de douane pour certains "produits stratégiques" dont les équipements aéronautiques, "certains produits chimiques", ainsi que "certains produits agricoles et des matières premières critiques", selon la Commission européenne, sans détailler davantage.

Les Européens espéraient notamment pouvoir arracher un traitement plus favorable pour les vins et spiritueux. Donald Trump a en tout cas indiqué dimanche que le secteur pharmaceutique ne bénéficierait pas d'un traitement particulier.

Japon : 15%

Selon l'accord annoncé mardi par Donald Trump, les produits japonais importés aux Etats-Unis seront surtaxés à 15%, en-deçà des 25% dont l'archipel était menacé. Tokyo a en particulier obtenu des droits de douane totaux de 15% pour son crucial secteur automobile, qui représentait l'an dernier presque 30% des exportations vers les Etats-Unis. Les surtaxes de 50% sur les exportations japonaises d'acier et d'aluminium continuent de s'appliquer. L'accord a comme contrepartie des investissements japonais à hauteur de "550 milliards de dollars" sur le sol américain, et "90% des bénéfices générés resteront aux Etats-Unis", selon un mémo diffusé par la Maison Blanche.

Le Japon achètera également pour 8 milliards de dollars de produits américains (maïs, soja, engrais, bioéthanol...), ajoute ce document. Tokyo s'est engagé à acheter des avions américains, "notamment 100 Boeing", à muscler ses achats à l'industrie de défense américaine, et à "lever des restrictions" qui entraveraient selon Washington l'accès des automobiles américaines au marché japonais.

Philippines : 19%

Selon l'accord également annoncé mardi, les Philippines ont obtenu une petite réduction des droits de douane qui s'appliqueront sur leurs produits à l'entrée aux Etats-Unis. Ils ont été fixés à 19%, contre 20% annoncés début juillet.

Royaume-Uni : 10% en moyenne

En mai, Londres et Washington avaient conclu un accord prévoyant la réduction de 27,5% à 10% des droits de douane sur les voitures (dans la limite de 100.000 véhicules par an) ainsi qu'une exemption des droits pour le secteur aérospatial. Londres négocie toujours des exemptions pour l'acier et l'aluminium, prévues dans l'accord annoncé en mai, contre 25% actuellement. En contrepartie, le Royaume-Uni a accepté d'ouvrir davantage son marché à l'éthanol ou au bœuf américains, suscitant des inquiétudes dans le pays. Le reste des importations de produits manufacturés britanniques est toujours soumis aux droits plancher de 10%.

Vietnam : 20%

Le Vietnam s'est entendu début juillet avec les Etats-Unis, son principal marché d'exportation pour notamment le textile et les chaussures, sur une surtaxe de 20%, et non 46% comme initialement programmé. L'accord prévoit cependant de doubler le taux à 40% pour les produits conçus ailleurs et qui ne font que transiter par le Vietnam par des méthodes dites de transbordement. Mais aucun détail n'a été donné sur ce qui définirait de tels produits. L'accord prévoit une taxation nulle pour les produits américains exportés vers le Vietnam.

Indonésie : 19%

L'accord-cadre de mi-juillet prévoit des droits de douane de 19% sur les produits indonésiens, loin de la menace de 32% un temps brandie. D'après Washington, Jakarta a accepté de dispenser la quasi-totalité des produits américains de droits de douane et de reconnaître les normes américaines pour les véhicules ou encore les produits pharmaceutiques. L'Indonésie devrait également reculer sur la taxation prévue de l'économie numérique et s'est engagée à lever les restrictions sur les exportations des minerais critiques.