NetMedia Group - Réalisation définitive d'une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

NetMedia Group (Euronext Growth Paris – FR001400RF99 – ALNMG) (la « Société ») annonce ce jour la réalisation définitive d'une réduction de son capital social non motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions, décidée par le Conseil d'administration du 30 juin 2026 sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 juin 2026 (huitième résolution).



Comme annoncé dans son communiqué de presse du 8 juillet 2026, le Conseil d’administration de la Société a décidé, le 30 juin 2026, de procéder à une réduction de capital social non motivée par des pertes.



Conformément aux dispositions de l’article L.225-205 du Code de commerce, cette réduction de capital n'étant pas motivée par des pertes, les créanciers sociaux disposaient du droit de s'opposer à celle-ci dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal des affaires économiques de Paris d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire comprenant la résolution concernée.



La Société informe ses actionnaires que la Présidente Directrice Générale de la Société a constaté ce jour la réalisation définitive de la réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant de 3.853.116 euros par voie de minoration de la valeur nominale des actions pour la ramener de 1 euro à 0,10 euro.



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