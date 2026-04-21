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Netmedia Group publie rapport annuel 2025
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:06

* NetMedia Group publie rapport annuel 2025, mettant en avant transformation du modèle vers plateforme B2B de performance articulant communautés de décideurs, data et intelligence artificielle. * Repositionnement s’accompagne arrêt ciblé de revenus jugés non profitables, rationalisation des offres, recentrage des ressources vers activités les plus rentables. * Rentabilité opérationnelle progresse nettement en 2025 malgré recul de activité, portée par baisse des charges opérationnelles de 23% et amélioration de marge brute à 65%. * Feuille de route 2026 vise accélération du déploiement de plateforme, monétisation des communautés via modèle ARR, industrialisation de valorisation de data. * Déploiement de intelligence artificielle à échelle du groupe présenté comme levier de gains de productivité, optimisation des dispositifs, nouvelles offres orientées résultats mesurables. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Netmedia Group SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/04E18947D5AFCBC1496F8FDEAB327BBE6B17DE14

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