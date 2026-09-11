NetMedia Group : ouverture de la 6e période d'exercice des BSA 2026 le 13 septembre

La société NetMedia Group rappelle que la sixième période d'exercice des bons de souscription d'actions (BSA 2026) attachés aux nouvelles actions émises le 11 mars 2026 débute le 13 septembre 2026 à l'ouverture du marché et se terminera le 24 septembre 2026 à la clôture du marché.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du groupe de performance business dédié au B2B du 16 février dernier, le prix d'exercice des BSA 2026 est égal à la moyenne des cours de clôture de bourse de la société constatés au cours des 5 jours de bourse précédant immédiatement la date d'ouverture de chaque période d'exercice, diminuée d'une décote de 15%, sans pouvoir être inférieur à la valeur nominale des actions, soit 0,1 euro.

Par conséquent, le prix d'exercice des BSA 2026 pour la sixième période d'exercice est de 0,34 EUR (0,3994 EUR auquel est appliquée une décote de 15%).