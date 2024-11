NetMedia Group : les agences Big Youth et Sequoia du groupe NetMedia choisies par Generali France dans le cadre du lancement de sa nouvelle application éditoriale interne

NetMedia Group (ALNMG), acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB, annonce que ses agences Big Youth et Sequoia ont accompagné la direction de la communication de Generali France dans le cadre du lancement de son application éditoriale interne G’Live. Le tandem d’agences a apporté au projet ses compétences digitales, de communication interne et de communication évènementielle.



Face à l’évolution des comportements en matière de consommation d’informations, à la nécessité de parler aux collaborateurs itinérants, et au besoin d’un partage toujours plus immédiat sur les actualités de l’entreprise, Generali France a lancé une nouvelle application éditoriale interne avec notamment le concours des agences Sequoia et Big Youth. La direction de la communication de Generali France souhaitait la mise en place d’un canal de communication fluide et réactif pour ses 7 500 collaborateurs avec : (...)