NetMedia Group : lancement d'une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

NetMedia Group (Euronext Growth Paris – FR001400RF99 – ALNMG) (la « Société ») annonce ce jour le lancement d'une réduction de son capital social non motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions, décidée par le Conseil d'administration du 30 juin 2026 sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 juin 2026 (huitième résolution).



Modalités de l’opération



Le Conseil d'administration réuni le 30 juin 2026, faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie par l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026 aux termes de sa huitième résolution, a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant nominal de 3.853.116 euros, pour le ramener de 4.281.240 euros à 428.124 euros, par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action de 1 euro à 0,10 euro, soit une réduction de 0,90 euro par action.



Cette réduction de capital ne donnera lieu à aucun remboursement ni à aucune distribution au profit des actionnaires. Le montant de la réduction de capital, soit 3.853.116 euros, sera intégralement affecté à un compte de réserves indisponibles intitulé « Réserve indisponible ». Ce montant ne sera pas distribuable, mais pourra ultérieurement être incorporé au capital par voie d'augmentation de capital par incorporation de réserves, ou servir à amortir des pertes sociales futures.

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