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NetMedia Group : Big Youth remporte trois nouveaux budgets
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 18:16

NetMedia Group poursuit le développement de son activité dans le digital. Le groupe, spécialisé dans les solutions de performance business dédiées au BtoB, annonce que son agence Big Youth a remporté trois nouveaux budgets à l'issue de consultations.

Ces contrats concernent Lamy Liaisons, Generali et Kalixia. Big Youth accompagnera Lamy Liaisons dans le lancement de sa nouvelle offre d'intelligence artificielle dédiée au secteur juridique.

L'agence interviendra également auprès de Generali pour faire évoluer son écosystème digital de communication interne, ainsi qu'auprès de Kalixia sur ses enjeux de communication et de performance digitale.

Pour NetMedia Group, ces nouveaux contrats illustrent la capacité de Big Youth à accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation digitale, en combinant conseil stratégique, création de contenus, expérience utilisateur et performance marketing.

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