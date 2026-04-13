Netic et OVHcloud signent un partenariat pour renforcer la souveraineté numérique des entreprises danoises
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:54
Cette collaboration vise à garantir que les données critiques restent sous juridiction européenne, offrant ainsi une alternative aux fournisseurs non européens.
Le partenariat repose sur trois axes : le contrôle des données conformément aux règles européennes, l'indépendance technologique pour réduire les risques liés aux fournisseurs étrangers, et la sécurité opérationnelle afin d'assurer la résilience des systèmes critiques.
L'accord prévoit l'intégration de l'infrastructure souveraine d'OVHcloud dans l'offre de services de Netic, combinant technologie cloud ouverte et expertise locale.
Netic met en place un programme interne pour faciliter l'adoption de la plateforme OVHcloud, couvrant les environnements cloud public et privé.
L'offre inclura du conseil stratégique en souveraineté numérique, des services de migration sécurisée des données et des opérations managées 24/7 en environnement multicloud.
Les deux partenaires ciblent notamment les secteurs de la santé, de la sécurité publique et des administrations, avec les premiers déploiements clients attendus dans l'année.
" Nous assistons à un changement radical sur le marché. Les clients ne sont plus prêts à accepter l'engagement des fournisseurs, ils veulent de la transparence et de l'indépendance technologique ", a déclaré Steen Jensen, DG de Netic.
" En nous associant à OVHcloud, nous offrons une véritable alternative européenne. Nous combinons cette infrastructure avec nos conseils et opérations locales, garantissant que nos clients conservent un contrôle absolu des données sans compromettre la performance. "
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