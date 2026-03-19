NETGEM : Vialis enrichit les contenus de ses abonnés en France grâce à l'offre PLEIO de Netgem, son nouveau hub de divertissement premium.

Vialis enrichit les contenus de ses abonnés en France grâce à l'offre PLEIO de Netgem, son nouveau hub de divertissement premium.

Paris, France – jeudi 19 mars 2026 –

Les abonnés Vialis bénéficient désormais d'un service de divertissement considérablement enrichi, combinant le meilleur de la TV et ses Replays, des chaînes FAST pour tous les goûts, toutes les Applications de Streaming, ainsi que le Cloud Gaming inclus dans l'offre en standard.

Cette offre s'appuie sur l'expertise et l'innovation déployée par Netgem depuis plusieurs années, en particulier au Royaume-Uni avec le lancement récent de PLEIO, reconnu par la Presse comme le modèle de service de divertissement de nouvelle génération.

Tous les contenus, une seule interface

PLEIO met fin à la fragmentation des usages en regroupant le meilleur du divertissement dans une interface fluide et intuitive. Trois expériences clés sont proposées :

WATCH : chaînes TV, replay et chaînes FAST thématiques

: chaînes TV, replay et chaînes FAST thématiques STREAM : accès direct à Netflix, Disney+ entre autres, et plus de 20 000 contenus VOD

: accès direct à Netflix, Disney+ entre autres, et plus de 20 000 contenus VOD PLAY : 250 jeux en cloud gaming, jouables instantanément, sans console.

Un produit enrichi

Avec PLEIO, les abonnés de Vialis bénéficient également d'un produit significativement enrichi :

une box Android TV nouvelle génération avec commande vocale

une manette de jeux sans fil incluse pour jouer directement sur la TV

des applications multi-écrans pour profiter des contenus “anywhere, anytime”.

Les clients existants peuvent profiter de cette évolution de contenus et de produits, sans surcoût.

Une nouvelle génération de contenus pour les opérateurs

Avec PLEIO, Netgem propose aux opérateurs une solution complète, combinant contenus premium et technologie, leur permettant de se concentrer sur l'essentiel : réseau et relation client.

Dans ce cadre, Vialis franchit une nouvelle étape : offrir à ses abonnés une expérience de divertissement premium, simple et à un prix accessible pour tous.

Pour Sylvain Thevenot, Managing Director de Pleio :

« Avec PLEIO powered by Netgem, notre ambition est simple : rendre le divertissement plus accessible et plus fluide. En réunissant télévision, streaming et gaming dans une seule interface, nous offrons aux utilisateurs une expérience riche, sans friction, centrée sur les contenus. Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle génération de contenus en France avec Vialis.”

Pour Louis de Logivière, Directeur Télécoms de Vialis :

« Avec PLEIO de Netgem, nous franchissons un cap majeur dans l'expérience proposée à nos abonnés. Ils accèdent désormais à beaucoup plus de contenus, plus simplement, et sans surcoût pour nos clients existants. C'est une évolution concrète et immédiatement utile, qui place le divertissement au cœur de notre offre et qui nous permet de concilier différenciation & innovation (par rapport à nos concurrents nationaux) avec proximité (grâce aux contenus locaux), le tout au service de nos clients.

À propos de Netgem :

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained” .

Netgem est cotée sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP). www.netgem.com

@netgem #netgem

À propos de Vialis :

Forte de plus d'un siècle d'histoire et de près de 280 collaborateurs, Vialis est une société d'économie mixte locale, située en Alsace, qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité :

• l'Électricité et le Gaz naturel,

• la TV, l'Internet Très Haut Débit et la Téléphonie fixe et mobile,

• l'Éclairage et la Signalisation.

Dans chacun de ces domaines, Vialis, entreprise à taille humaine, met en œuvre les valeurs qui lui sont chères : proximité, qualité de service et humanisme.