Netgem va miser sur de nouveaux services autour de l'IA

(AOF) - Netgem a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 33,8 millions d'euros, en retrait de 5%. La marge opérationnelle a progressé de 7% à 23,6 millions d'euros et sa trésorerie brute s'élève à 7 millions d'euros à fin 2024. La plateforme de divertissement vidéo digital à destination des familles, qui s'appuie sur une base d'abonnés en streaming à plus de 700 000 foyers en Europe, doit publier ses résultats annuels le 27 mars prochain.

"L'intégration en 2024 des jeux vidéo dans l'offre de streaming a dopé le dynamisme commercial du groupe et doit se traduire par des annonces auprès d'opérateurs télécoms sur l'année 2025. Celle-ci devrait également être l'année du lancement par le groupe de nouveaux services autour de l'IA dans son pôle de services Médias", précise un communiqué.

Netgem vise une amélioration sensible de son résultat net et la conversion de son Ebitda en cash, et anticipe une meilleure visibilité sur son activité.

AOF - EN SAVOIR PLUS