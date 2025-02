NETGEM : Sonatel et Netgem donnent naissance au premier service de Cloud Gaming en Afrique de l'Ouest

Paris, le 12 février 2025 – Le groupe Sonatel, membre du groupe Orange et Netgem, opérateur de solutions intégrées sur le marché du Digital Entertainment, lancent la première plateforme de Cloud Gaming en Afrique de l'Ouest. Les clients Sonatel pourront ainsi disposer courant février du service “Wido Games, powered by Pleio”.

Une offre de jeu vidéo en streaming au cœur d'une vision innovante et ambitieuse

Après avoir lancé de nombreuses offres innovantes et investi près de 263 milliards FCFA (400 millions d'euros) dans l'extension et la densification de son réseau, le groupe Sonatel démontre l'importance que vont prendre les activités vidéoludiques et de très haut débit auprès des particuliers. Avec le lancement de l'offre de Cloud Gaming, l'opérateur s'efforce ainsi de distribuer des services adaptés aux besoins de ses clients à travers ses différents pays de présence.

Le groupe Sonatel s'est pour cela appuyé sur Netgem dont la solution complète end-to-end est reconnue et éprouvée sur les réseaux fixes et mobiles par des opérateurs leaders, notamment dans les pays émergents. L'opérateur a ainsi bénéficié de l'offre complète de Netgem, intégrant sa technologie associée à son catalogue de contenus premium, et la prise en main simple des applications et l'expérience de jeu fluide et intuitive.

Toute l'expérience console sans console, ni téléchargement

Wido Games permet aux abonnés de Sonatel d'accéder depuis un smartphone (et très bientôt sur un PC) à des jeux « type console » sans avoir besoin d'acquérir un équipement à tarif prohibitif. Facilité par la puissance des réseaux de Sonatel (dont la 5G), le service Wido Games permet de jouer en streaming avec toute la fluidité que pourrait fournir une console de jeux récente.

Au cours de la dernière décennie, des dizaines de studios de production de jeux ont fait leur apparition en Afrique, et le lancement de nouveaux services comme celui développé par Netgem et Sonatel représente un nouveau levier de développement pour les éditeurs de jeux locaux.

Wido Games, powered by Pleio : une offre innovante avec un modèle d'abonnement adapté aux habitudes de consommation

Offre de cloud gaming illimitée via un abonnement journalier, hebdomadaire ou mensuel

Expérience comparable à une console de jeux récente

QoS optimale : faible latence, images en HD, enregistrement des parties dans le cloud

Accès en illimité à un catalogue de jeux AAA récents, avec parmi eux Sniper Ghost Warrior 3, HOT WHEELS UNLEASHED, Lords Of The Fallen ou encore Escape Game Fort Boyard.

Comme le rappelle Mathias Hautefort, CEO de Netgem: « Chez Netgem, notre vision se traduit par la baseline “Everyones's Entertained”. Cela nous amène à aider les éditeurs et les opérateurs à streamer les meilleurs contenus sur tous les continents, et particulièrement en Afrique. Il nous est ainsi apparu naturel d'investir auprès du groupe Sonatel pour qu'il puisse se différencier sur son marché, en permettant au plus grand nombre de leurs abonnés d'accéder en streaming à un catalogue de jeux de qualité console.”

Pour Malick Dary, Directeur du Marketing Grand Public de Sonatel : « Avec ce partenariat, nous souhaitons lancer le 1er service de cloud gaming en Afrique de l'Ouest avec une promesse simple: une expérience de jeux console depuis n'importe quel terminal grâce à la puissance de notre réseau ».

À propos de Netgem

Netgem est depuis 1996 un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux pôles : un pôle streaming qui propose contenus et technologies aux opérateurs télécoms, et un pôle Services Médias qui accompagne les détenteurs de droits dans la préservation et la valorisation de leurs actifs ; avec un objectif commun aux deux pôles qui est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, ainsi que le traduit la baseline du Groupe “everyone's entertained. Netgem est cotée sur Euronext Growth. (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP)

www.netgem.com

À propos de Sonatel

Le Groupe Sonatel, membre du groupe Orange, est l'opérateur de référence en Afrique de l'Ouest qui offre des solutions globales de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l'Internet, de la télévision, du mobile money et des données au service des particuliers et des entreprises. Aujourd'hui leader dans la quasi-totalité de ses pays de présence avec plus de 40 millions de clients, le Groupe Sonatel, après le Sénégal, a démarré sa croissance externe au Mali en 2002, puis s'est successivement installé en Guinée et en Guinée Bissau en 2007 et en Sierra Léone en 2016. Sonatel est depuis 2020 gestionnaire de la Société Béninoise d'Infrastructures Numérique (SBIN)

Sonatel est cotée à la bourse BRVM d'Abidjan (symbole : SNTS).

www.sonatel.com www.orange.sn

