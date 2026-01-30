 Aller au contenu principal
Netgem : Recentrage stratégique toujours en cours
information fournie par EuroLand Corporate 30/01/2026 à 08:56

Publication du CA 2025

Netgem a publié hier son chiffre d’affaires annuel 2025 en baisse de -6% sur un an à 31,7M€. Les revenus récurrents progressent de +3%, à 24,3M€, et représentent désormais près de 77% de l’activité. Le second semestre montre une amélioration séquentielle, avec un chiffre d’affaires en hausse de +6% par rapport au S1. La marge brute atteint 22,8 M€, en léger retrait de -3% par rapport à 2024 (23,6 M€).



Un mix toujours plus récurrent

Le chiffre d’affaires consolidé de 31,7M€ ressort en deçà de nos attentes (33,8M€), malgré une révision déjà opérée au S1, lorsque nous avions abaissé notre hypothèse de 34,2M€ à 33,8M€ pour tenir compte d’une dynamique moins favorable. La publication confirme néanmoins la poursuite du basculement vers un modèle plus récurrent : en 2025, les revenus récurrents progressent de +3 % (24,3M€) et atteignent 77% de l’activité, contre 69,8 % en 2024, un niveau toutefois inférieur de 3,9 % à nos anticipations. À l’inverse, les revenus non récurrents reculent de -26%, ce qui continue de peser sur la top line. Cette évolution reste cohérente avec le repositionnement stratégique vers les nouvelles offres et usages et ne reflète pas, selon nous, une fragilité structurelle de l’activité.



Perspectives 2026 : une année d’accélération commerciale et d’élargissement de l’offre


L’année 2026 devrait être marquée par une montée en puissance des relais de croissance identifiés en 2025. Le lancement réussi de Pleio au Royaume-Uni, tant en B2C qu’auprès des opérateurs alternatifs, ouvre la voie à une accélération des déploiements au sein du réseau existant et auprès de nouveaux partenaires attendus dès le premier semestre. Cette dynamique commerciale, combinée à l’arrivée de Vialis en France, pourrait constituer un moteur tangible de croissance incrémentale pour l’activité Streaming.

Le marché indien, en progression au second semestre 2025, offre également un potentiel additionnel, porté par la base d’abonnés de Jio et par une demande croissante pour les services intégrés



Recommandation
À la suite de cette publication et à la révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre OC de 1,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de +94,3%.

NETGEM
0,7440 EUR Euronext Paris -1,06%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 08:56:35.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 08:56:35.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

