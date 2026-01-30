Netgem : Recentrage stratégique toujours en cours

Publication du CA 2025



Netgem a publié hier son chiffre d’affaires annuel 2025 en baisse de -6% sur un an à 31,7M€. Les revenus récurrents progressent de +3%, à 24,3M€, et représentent désormais près de 77% de l’activité. Le second semestre montre une amélioration séquentielle, avec un chiffre d’affaires en hausse de +6% par rapport au S1. La marge brute atteint 22,8 M€, en léger retrait de -3% par rapport à 2024 (23,6 M€).

Un mix toujours plus récurrent



Le chiffre d’affaires consolidé de 31,7M€ ressort en deçà de nos attentes (33,8M€), malgré une révision déjà opérée au S1, lorsque nous avions abaissé notre hypothèse de 34,2M€ à 33,8M€ pour tenir compte d’une dynamique moins favorable. La publication confirme néanmoins la poursuite du basculement vers un modèle plus récurrent : en 2025, les revenus récurrents progressent de +3 % (24,3M€) et atteignent 77% de l’activité, contre 69,8 % en 2024, un niveau toutefois inférieur de 3,9 % à nos anticipations. À l’inverse, les revenus non récurrents reculent de -26%, ce qui continue de peser sur la top line. Cette évolution reste cohérente avec le repositionnement stratégique vers les nouvelles offres et usages et ne reflète pas, selon nous, une fragilité structurelle de l’activité.

Perspectives 2026 : une année d’accélération commerciale et d’élargissement de l’offre

L’année 2026 devrait être marquée par une montée en puissance des relais de croissance identifiés en 2025. Le lancement réussi de Pleio au Royaume-Uni, tant en B2C qu’auprès des opérateurs alternatifs, ouvre la voie à une accélération des déploiements au sein du réseau existant et auprès de nouveaux partenaires attendus dès le premier semestre. Cette dynamique commerciale, combinée à l’arrivée de Vialis en France, pourrait constituer un moteur tangible de croissance incrémentale pour l’activité Streaming.



Le marché indien, en progression au second semestre 2025, offre également un potentiel additionnel, porté par la base d’abonnés de Jio et par une demande croissante pour les services intégrés

Recommandation

À la suite de cette publication et à la révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre OC de 1,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de +94,3%.