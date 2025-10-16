Netgem prévoit un second semestre en amélioration

(AOF) - Netgem a fait un point de son activité au troisième trimestre. Le spécialiste de l’Entertainment Technology au service des éditeurs et des distributeurs de contenus vidéo s'attend à un second semestre en amélioration par rapport au premier semestre. Il confirme son objectif de croissance des revenus récurrents et du résultat opérationnel sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Netgem continue de performer sur ses marchés historiques avec un lancement fin 2025 de son nouveau produit Freely sur le marché britannique, et la signature d'un accord avec l'opérateur Vialis sur le marché français.

A noter également que les nouveaux relais de croissance – notamment dans les domaines du Cloud Gaming, Chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) et services aux médias enrichis par l'IA – poursuivent leur montée en puissance.

"Nos développements récents au Royaume-Uni et en France illustrent la capacité du groupe Netgem de proposer aux opérateurs télécoms une offre intégrant technologie et contenu, visant à répondre à leurs enjeux actuels de défense de leur base 3P. La montée en puissance progressive de ces nouvelles offres constitue le fondement de la nouvelle dynamique que nous anticipons à compter de 2026", souligne Mathias Hautefort, directeur général de Netgem.

