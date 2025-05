NETGEM : Point d'activité Netgem confirme ses objectifs 2025 : Progression des résultats et du Free Cash Flow

Paris, le 22 mai 2025,

De nouveaux produits et projets pour l'ensemble du groupe

Netgem continue de renforcer le développement et l'expansion de ses deux plateformes phares, PLEIO et ECLAIR.

Relais à l'international

Depuis mars 2025, PLEIO est la marque du groupe Netgem qui fédère les services de streaming à destination des opérateurs.

Sur un marché des opérateurs telecom attentiste, la croissance du parc des abonnés TV connaît un tassement. Netgem est néanmoins confiant d'avoir pu identifier et se positionner sur deux relais de croissance court et moyen terme à l'international pour sa plateforme PLEIO.

Au Royaume-Uni, les grandes chaînes de la TNT locale (BBC, ITV…) ont mis en place une offre de distribution en streaming de leur offre (Freely) dont Netgem est le partenaire. La mise en place de ce partenariat devrait conduire à une relance de la distribution de packages TV en streaming par les opérateurs anglais, dont le groupe devrait bénéficier dès la fin de l'année.

En Asie, l'offre de Streaming de jeux de Netgem connaît une forte dynamique, avec des opérateurs majeurs tels que JIO (Inde) ou Telkom Indonesia. Ces derniers prévoient de lancer avant la fin du premier semestre de nouvelles offres fixes et mobiles incluant le service Gaming de Netgem. Les opérateurs de pays émergents se positionnent rapidement, compte tenu des avantages évidents que le streaming de jeux apporte dans des marchés avec des taux de pénétration faibles en consoles de jeux ou en PC haut de gamme. En Europe, des discussions commerciales avancées avec de nombreux prospects laissent à penser que le streaming et les opérateurs télécoms constituent un relais de croissance pour l'industrie mondiale du jeu vidéo, et que Netgem est bien placé pour en bénéficier.

L'IA au service de l'industrie des médias

Depuis juillet 2023, ECLAIR est la marque du groupe Netgem qui fédère les services à destination des éditeurs de contenu.

Netgem a annoncé en Mars son partenariat avec la société BARY sur les activités de ECLAIR , confirmant son expansion stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Le premier service aux éditeurs lancé sous la marque TheSubtil.ai combine l'efficacité de l'IA générative avec l'expertise humaine des traducteurs-adaptateurs, tout en préservant les droits de propriété intellectuelle. De nombreux studios français ont passé des premières commandes à ECLAIR pour des travaux de sous-titrages de leurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Netgem et un des principaux Major français ont mis en place un partenariat de longue durée en matière de préservation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec la création d'un espace privatif dédié, situé sur le site bourguignon de Eclair.

Objectifs 2025

Compte tenu de la situation des opérateurs télécoms, le groupe s'attend à un développement commercial plus modéré qu'initialement anticipé sur le premier semestre 2025. Les initiatives mises en œuvre et décrites précédemment sur ses deux plateformes permettent à l'entreprise de rester confiante sur ses objectifs de croissance pour l'ensemble de l'année 2025.

Grâce à sa vigilance constante sur les coûts opérationnels et à la fin du cycle d'investissement précédent, le groupe anticipe de poursuivre sur l'année 2025 la croissance de la rentabilité et du cash-flow libre.

Fort de son expérience réussie en matière d'intégration, le groupe poursuit sa stratégie d'acquisitions ciblées permettant de renforcer sa présence sur le marché de l'Entertainment Tech.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : “Nos réalisations opérationnelles de ce début d'année ont bénéficié du momentum construit autour de PLEIO by Netgem et de ECLAIR by Netgem. La capacité d'agir sur deux marchés nous permet de répondre aux besoins en termes de solution technologique pour la distribution de contenus numériques. Le cash flow libre dégagé de manière endogène par nos activités permet d'envisager la réalisation d'opérations de croissance externe . ”

Calendrier de communication financière 2025

Assemblée générale : jeudi 22 mai 2025, 14h30

Résultats S1 2025 : jeudi 31 juillet 2025

Point T3 2025 : jeudi 16 octobre 2025

Les communiqués sont diffusés avant l'ouverture de la bourse .

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained” .

