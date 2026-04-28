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NETGEM : Mise à disposition du rapport financier annuel de Netgem au 31 décembre 2025
information fournie par Actusnews 28/04/2026 à 07:30

Mise à disposition du rapport financier annuel de Netgem au 31 décembre 2025

Paris, le 28 avril 2026 - Netgem annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.netgem.com , dans la section “ Informations réglementées ” de la rubrique “ Investisseurs ”.

Calendrier de communication financière 2026

  • Assemblée générale : mercredi 29 juin 2026, 14h30,
  • Résultats S1 2026 : jeudi 30 juillet 2026 (avant bourse).

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes
Bertrand Soleil / Double Digit
bertrand.soleil@double-digit.com
+33 6 23 31 06 53 		Relations Presse
Isabelle DRAY / seitosei-Actifin
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
+33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du Groupe “everyone's entertained” .

Les actions de NETGEM, cotées sur Euronext Growth (code mnémonique : ALNTG , ISIN : FR0004154060 , Reuters : ETGM.PA , Bloomberg : ALNTG FP ) sont éligibles au PEA PME .

@netgem
#netgem

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Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97817-cp-mise-a-disposition-rfa-2025-netgem-fr.pdf

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