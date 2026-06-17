NETGEM : Le Syndicat des Editeurs de Vidéo à la Demande - SEVAD - a tenu son Assemblée Générale le 12 juin 2026, dans les locaux de la société Netgem.

Communiqué de presse

Paris, le 17 juin 2026,

Le Syndicat des Editeurs de Vidéo à la Demande – SEVAD – a tenu son Assemblée Générale le 12 juin 2026, dans les locaux de la société Netgem.

Le bureau de l'Association a fait le bilan de l'année écoulée qui a vu avec succès la mise en œuvre de la réforme des aides à la VOD du CNC.

La baisse de l'activité en VOD transactionnelle ( -8,5%) en 2025 et les premiers résultats 2026 (-10,4% sur les 5 premiers mois – source AQUOA) de cette activité rends plus que jamais nécessaire de soutenir les plateformes françaises qui jouent un rôle essentiel dans l'exposition des œuvres françaises.

La mission sur la réforme de la TSV confiée au député Denis Masseglia est une opportunité pour le gouvernement et le législateur de mettre en place un système plus équitable.

L'Assemblée Générale a également accueilli deux nouveaux membres : Cortex média et Médici TV (*).

À la suite du rapprochement de FilmoTV et de Universciné et la création de Sooner, l'AG a désigné un nouveau membre du Bureau : Maxime Gruman (Gaumont Classique).

Pour Mathias Hautefort, « le SEVAD a plus que jamais vocation à accueillir les plateformes françaises dans toute leur diversité, avec une palette élargie d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, et avec des modèles économiques VOD transactionnelle ou par abonnement, spécifiques à chacun ».

Le bureau est désormais constitué de Mathias Hautefort (Netgem), Président ; Estelle Bringer (Sooner), trésorière ; Amélie Meynard (Canal +), Mathieu Boucher (Arte), François David (Orange), Maxime Gruman (Gaumont Classique)

Le Délégué Général est Bernard Tani

(*) Les éditeurs membres du SEVAD sont : ADN, ARTE France Développement (Arte VOD), Canal VOD, Cortex Média, France Channel, Gaumont Vidéo (Gaumont classique), LaCinetek, Madelen (INA), Médici TV, Netgem France (VIDEOFUTUR), Opsis, Orange, Pathé Home, Première Média (Première Max), PS Mobile Access (Play VOD), Sooner ( Filmo + LMC)