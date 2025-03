Netgem : L’accent mis sur la rentabilité

Publication du chiffre d’affaires annuel 2024

Après avoir publié un chiffre d’affaires annuel 2024 de 33,8 M€, en baisse de -5% sur un an, Netgem a dévoilé hier ses résultats annuels. Ces derniers sont marqués par une nette amélioration de la profitabilité. L’EBITDA progresse de +8% à 8,4 M€ (marge de 24,9%), le ROC bondit à 2,1 M€ (+425%) et le résultat net atteint 2,0 M€, soit une hausse de +300%. Ces performances dépassent nos anticipations (+8,5% vs notre estimation d’EBITDA, +5,2% sur le ROC et +8,4% sur le RN).

Le management se montre confiant pour 2025 et anticipe une nouvelle année de croissance de la rentabilité.

Un modèle rentable et résilient

Les revenus récurrents représentent désormais 69,8% du chiffre d’affaires total et progressent de +6% à 23,6 M€ (vs 22,3 M€ en 2023), soutenus par une dynamique commerciale favorable dans les télécoms et une base d’abonnés streaming qui atteint 700 000 foyers en Europe. Cette évolution du mix en faveur des revenus récurrents, par nature mieux margés, a permis à la marge brute d’atteindre 23,6 M€, soit un taux de marge de 69,8% (+803 bps vs l’année précédente).

Une génération de cash robuste, qui ouvre des perspectives



En 2024, Netgem a généré un FCF de 2,4 M€ (vs -2,7 M€ en 2023), également supérieur à nos prévisions. Cette performance est attribuable à un CFO solide de 7,0 M€, tandis que le BFR n’a progressé que de 0,6 M€ (vs 2,7 M€ en 2023), notamment grâce à la baisse des stocks (-0,3 M€, vs -2,0 M€ un an plus tôt). Ce niveau de BFR devrait désormais se stabiliser. Les investissements ont représenté -4,7 M€ (vs -7,9 M€ en 2023), et les flux de financement s’établissent à -2,0 M€, incluant majoritairement le dividende versé (1,7 M€). Au total, la trésorerie ressort en hausse de +0,4 M€.

Perspectives et estimations

Pour 2025, Netgem prévoit une accélération de sa dynamique commerciale grâce à l'élargissement de sa base clients télécoms et au développement de nouveaux produits destinés à stimuler la croissance de ses activités.

Avec une trésorerie nette hors IFRS 16 de 6,0 M€ à fin 2024, le groupe dispose également d'une marge de manœuvre suffisante pour lui permettre d'envisager des acquisitions stratégiques.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 1,55€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de +55,0%. A ce stade, le titre se traite sur des multiples inférieurs à 3x VE/EBITDA 2025, un niveau que nous jugeons décorrélé des fondamentaux de la société.