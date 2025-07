NETGEM : FAST Lane(TM) de Netgem étend son offre de streaming gratuit pour Opérateurs avec de nouveaux partenaires (dont Rakuten TV, Zee et Global Fan Network)

Communiqué de presse

FAST Lane™ de Netgem étend son offre de streaming gratuit pour Opérateurs avec de nouveaux partenaires (dont Rakuten TV, Zee et Global Fan Network)

Londres, le 21 juillet 2025 – Netgem, l'un des principaux fournisseurs de services de télévision et de streaming pour Opérateurs, annonce aujourd'hui des avancées significatives concernant son service Netgem TV FAST Lane. Cette évolution vient élargir l'offre déjà leader du marché de Netgem, qui compte 250 chaînes FAST au Royaume-Uni, en France, en Suisse et à Gibraltar.

Netgem FAST Lane a accéléré la croissance de son contenu en intégrant des dizaines de nouvelles chaînes de haute qualité afin de fidéliser les téléspectateurs et de permettre à ses partenaires d'élargir leur audience.

Parmi les nouveaux partenaires emblématiques de Netgem FAST Lane figurent Zee Entertainment (Zee One, &TV), Global Fan Network (GFN) (GFN Soccer) et la suite de chaînes VOD365 - Ketchup, YAAAS!, Cool Summer, GIGS et Def Jam.

L'offre de Netgem en matière de divertissement pour enfants est renforcée par l'arrivée sur la plateforme de TAYO+ et l'ajout de « Mr Bean Live Action » par Banijay Rights.

Par ailleurs, les amateurs de sport qui surfent sur FAST Channels ont désormais accès à Sports Studio, GoPro, Nitro Circus, World Chase Tag, Premier League Lacrosse, Pac-12 Insider et European League of Football. Le partenaire de contenu MuxIP apporte Cricket Gold et Sports First.

Netgem a également étendu son partenariat avec Rakuten TV, dont la gamme de chaînes permet d'avoir accès à des programmes variés dans de nombreuses catégories (comédie, action, drame, famille, science-fiction, thriller, romance, téléréalité, meilleurs films, « The Guardian », crime et documentaires).

Jorge Del Puerto, responsable des partenariats et du développement commercial chez Rakuten TV, a déclaré : « L'élargissement de notre partenariat offre aux partenaires télécoms de Netgem des chaînes FAST de haute qualité, pour une expérience de visionnage premium financée par la publicité. »

Cette gamme de contenus régulièrement renouvelés, couvrant tous les genres, démontre la capacité de Netgem à susciter un fort engagement des téléspectateurs et à créer des opportunités de monétisation avec ses partenaires de distribution opérateurs.

« Netgem FAST Lane poursuit sur sa lancée en renforçant ses liens avec Rakuten TV et Banijay Rights, tout en proposant de nouveaux contenus exceptionnels provenant de partenaires tels que Zee Entertainment, GFN et VOD365. Cela démontre l'attractivité de notre modèle de distribution auprès des opérateurs télécoms. », a déclaré Sylvain Thevenot, directeur général de Netgem Pleio.

Cette stratégie d'expansion diversifiée de contenus positionne Netgem FAST Lane comme une solution de premier plan pour les opérateurs télécoms à la recherche de chaînes FAST compétitives et rentables.

Calendrier de communication financière 2025

Résultats semestriels 2025 : jeudi 31 juillet 2025

Activité du 3 e trimestre 2025 : jeudi 16 octobre 2025

Les communiqués sont diffusés avant l'ouverture de la bourse .

À propos de Netgem

Netgem fournit des technologies et des services destinés au secteur du divertissement vidéo, à travers deux plateformes de produits. En amont, la plateforme Eclair propose des services aux éditeurs de contenus de divertissement. En aval, la plateforme PLEIO gère des services de streaming, fournissant des contenus et des technologies aux opérateurs de télécommunications. L'objectif est de permettre aux clients de Netgem de proposer des offres de divertissement accessibles à tous, conformément à la mission du groupe, « everyone's entertained » (tout le monde se divertit).

Les actions de NETGEM sont cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).

À propos de Rakuten TV

Rakuten TV est l'une des principales plateformes de streaming en Europe qui combine les chaînes TVOD (vidéo à la demande transactionnelle), AVOD (vidéo à la demande avec publicité) et FAST (télévision en streaming gratuite financée par la publicité), offrant ainsi aux utilisateurs un univers de contenus et facilitant l'expérience de divertissement dans son ensemble.

Le service TVOD offre une expérience cinématographique authentique avec les dernières sorties à acheter ou à louer en haute qualité audio et vidéo. L'offre financée par la publicité comprend les services AVOD et FAST. Le service AVOD propose plus de 10 000 titres disponibles à la demande, notamment des films, des documentaires et des séries provenant d'Hollywood et de studios locaux, ainsi qu'un catalogue de contenus originaux et exclusifs. Le service FAST comprend une gamme étendue de plus de 500 chaînes uniques, dont 100 chaînes détenues et exploitées (O&O) à travers l'Europe, y compris des chaînes linéaires gratuites provenant de réseaux mondiaux, des principaux diffuseurs européens et des groupes médiatiques, ainsi que les chaînes thématiques propres à la plateforme avec un contenu sélectionné.

La société propose également ses « Rakuten TV Enterprise Services », une solution de haute qualité et rentable conçue pour permettre aux propriétaires et distributeurs de contenus de lancer et de monétiser facilement leurs chaînes FAST et leurs applications centrées sur la vidéo, et pour permettre aux opérateurs télécoms, aux équipementiers et autres acteurs d'étendre leur offre de contenus à toutes les modalités (TVOD, AVOD, FAST).

Rakuten TV est disponible dans 43 pays européens et touche actuellement plus de 150 millions de foyers grâce à son bouton de télécommande dédié et à son application préinstallée sur les téléviseurs connectés. www.rakuten.tv

Rakuten TV fait partie du groupe Rakuten, Inc., un leader mondial dans le domaine des technologies au service des individus, des communautés, des entreprises et de la société. Le groupe Rakuten propose une large gamme de services aux consommateurs et aux entreprises, en mettant l'accent sur le commerce électronique, les technologies financières, les contenus numériques et les communications.