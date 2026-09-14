NETGEM : ERRATUM : VISIOCONFERENCE ACTIONNAIRES INDIVIDUELS mardi 15 septembre 2026 à 18h

Communiqué de presse

VISIOCONFERENCE ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

mardi 15 septembre 2026 à 18h

Paris, le 7 septembre 2026

Après la publication de résultats semestriels marqués par une amélioration de la rentabilité [1] , Netgem vient d'annoncer avoir été sélectionnée pour fournir et opérer le nouveau service de télévision et de divertissement « Vodafone TV » au Royaume-Uni [2] . Vodafone s'appuie sur le plus grand réseau mobile du Royaume-Uni et est également le principal fournisseur de fibre optique (FTTH) du pays.

Mathias HAUTEFORT , Directeur Général, Sandrine ALEXANDRE , Directrice Financière, et Euroland Corporate sont heureux de convier les actionnaires individuels à une visioconférence

mardi 15 septembre 2026 à 18h .

Ils reviendront à cette occasion sur les résultats semestriels 2026 et les nouvelles perspectives du Groupe à la suite de l'accord avec VodafoneThree .

INSCRIPTION

Posez dès à présent vos questions à l'adresse suivante : netgem@seitosei-actifin.com .

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse (seitosei-Actifin)

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

+33 6 63 93 08 15

A propos de Netgem

Netgem est une société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques. Elle développe PLEIO, plateforme de streaming clé en main pour les opérateurs télécoms (live TV, VOD, cloud gaming, Agrégation et recommandation basées sur l'IA), ainsi qu'ECLAIR, suite de services aux studios et ayants-droit — préservation, valorisation, localisation par IA. Netgem sert plus de 30 opérateurs télécoms et plus de 300 studios et diffuseurs. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004154060 – mnémonique : ALNTG) et éligible au PEA-PME.

@netgem

#netgem

[1] Communiqué du 30/07/2026 : Activité et résultats du 1 er semestre 2026

[2] Communiqué du 03/09/2026 : Netgem sélectionnée par VodafoneThree