Netgem confirme ses objectifs financiers 2024

(AOF) - Dans son point d'activité, Netgem, plateforme de divertissement vidéo digital à destination des familles, confirme son objectif de croissance des revenus récurrents et d'amélioration de sa rentabilité en 2024. Anticipant le rapprochement du streaming et des jeux vidéos grâce à la technologie de cloud gaming, permettant d'accéder à des jeux ‘AAA' sans consoles, Netgem a conclu durant les premiers mois de 2024 un partenariat avec le spécialiste Gamestream, dont il assure la distribution et l'intégration exclusive de la technologie et des contenus en Europe.

Mathias Hautefort, directeur général de Netgem, déclare : " Le cinéma, l'audiovisuel et les jeux vidéo ont fonctionné pendant longtemps en silos. Le digital et l'intelligence artificielle sont en train de bouleverser l'industrie des services dans ces secteurs, et les modes de consommation du client final. Notre ambition est de devenir le nouveau partenaire de référence de la création audiovisuelle et des exploitants/distributeurs - en premier lieu les opérateurs télécoms et les groupes de médias - en leur apportant nos savoir-faire technologiques et métiers dans une vision 360 “bout-en-bout. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes ouverts à des opportunités stratégiques si elles se présentent ".

Netgem publiera le 31 juillet (avant Bourse) ses résultats du premier semestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.