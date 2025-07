NETGEM : Activité et résultats du 1er semestre 2025

Communiqué de presse

Activité et résultats du 1er semestre 2025

? Les nouvelles offres de Netgem dans le cloud gaming et les chaînes FAST démontrent leur capacité à engager des opérateurs de 1er rang, et à élargir le marché adressable par la Société, dans un contexte de tassement des parcs d'abonnés TV des opérateurs européens

? Grâce à ces nouveaux services, Netgem augmente son revenu récurrent et son taux de marge brute, malgré un chiffre d'affaires total en repli

? Situation financière solide du groupe, forte progression attendue du résultat opérationnel et du free cash-flow sur l'ensemble de l'exercice 2025

Paris, le 31 juillet 2025 – Netgem (Euronext Growth - ALNTG), acteur de l'Entertainment Technology au service des éditeurs et des distributeurs de contenus vidéo, publie ses comptes semestriels 2025 (1 er janvier – 30 juin), tels qu'arrêtés par le Conseil d'Administration du 30 juillet 2025.

Au cours des derniers mois, Netgem a franchi de nouvelles étapes dans l'exécution de sa feuille de route stratégique avec la réorganisation de ses activités autour de plateformes de services positionnées sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'Entertainment Technology , des opérateurs aux éditeurs.

Les services TV des opérateurs européens (“box TV”) entrent dans une phase de transformation stratégique. Soumis d'une part à la concurrence des smartTV, et d'autre part à celle des offres OTT proposées en direct par les plateformes comme Youtube, Amazon ou Netflix, ils donnent les premiers signes de tassement de leur parc d'abonnés. Cette évolution est due à une baisse du recrutement des offres Internet avec TV (triple-play), qui ne compense plus totalement le churn naturel des abonnés. Ces tendances se traduisent directement dans l'activité du groupe.

Netgem a pris pleinement la mesure de cette transformation en investissant sur les nouveaux usages tels que le Cloud Gaming ou les « Fast channels » (chaînes gratuites financées par la publicité).

Sur son activité auprès des éditeurs, Netgem a été offensif avec une activité en croissance, soutenue par des accords avec des acteurs de premier plan (tel que celui avec Pathé [1] ). Au cours des derniers mois, Netgem a pris position dans l'IA en lançant "TheSubtil.ai", aux côtés de la société BARY [2] , un service de sous-titrage, adopté par plusieurs studios.

Néanmoins, compte tenu de la taille de ce pôle, sa contribution ne permet pas de compenser intégralement les tendances observées sur le marché des opérateurs.

Eléments financiers du 1er semestre 2025 (non audités)

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2025 S1 2024 S1 ÉVOLUTION Chiffre d'affaires 15,4 16,7 -8% dont revenus récurrents 12,1 11,7 +3% Marge brute

En % du chiffre d'affaires 11,0

71% 11,7

70% -6% Charges opérationnelles 8,4 7,7 +9% EBITDA 2,5 4,0 -38% Résultat opérationnel courant 0,4 0,7 -43% Résultat opérationnel 0,5 0,8 Résultat financier - - Impôts (0,1) - Résultat net 0,4 0,8

Repli du chiffre d'affaires global, hausse des revenus récurrents, qui atteignent 79% du chiffre d'affaires total, appréciation du taux de marge brute

Sur la période, le chiffre d'affaires affiche un repli de 8% à 15,4 M€, contre 16,7 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Comme anticipé, les avancées réalisées sur les nouveaux relais de croissance ne se reflètent pas encore dans l'activité du semestre. La baisse des ventes d'équipements, le repli des recrutements d'abonnés et l'attentisme des opérateurs se traduisent directement dans la baisse du chiffre d'affaires non récurrent.

Cette baisse du chiffre d'affaires non récurrent n'est que partiellement compensée par la bonne tenue du chiffre d'affaires récurrent qui augmente de 3%, grâce à l'impact positif des nouveaux services comme le Gaming, et constitue maintenant 79% du chiffre d'affaires contre 70% au premier semestre 2024. Au cours des derniers mois, Netgem a par ailleurs conforté ses positions à l'International avec plus de 50% de l'activité totale réalisée hors de France sur le semestre.

L'évolution du mix produit en faveur des activités récurrentes à plus fortes marges se reflète dans l'évolution du taux de marge brute, qui ressort à 71% du chiffre d'affaires contre 70% à fin juin 2024.

Des résultats en phase avec l'intégration des nouveaux services

La hausse des charges opérationnelles, qui augmentent de 10% à 8,5 M€ provient des investissements réalisés pour la mise en place des nouvelles offres et en lien direct avec l'intégration des équipes ex-Gamestream à compter d'octobre 2024.

Au-delà de cette évolution de périmètre, le Groupe a maintenu une stricte discipline de gestion, matérialisée par la stabilité des principaux postes de charges sur les activités historiques.

En tenant compte de ces évolutions, l'EBITDA ressort en baisse à 2,6 M€ (17% du chiffre d'affaires total) contre 4 M€ au premier semestre 2024 (24% du chiffre d'affaires total).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 0,4 M€ contre 0,7 M€ sur la même période de 2024, intégrant une baisse des dotations aux amortissements liée au désengagement des activités hardware non récurrentes et peu contributives à la rentabilité.

Après prise en compte du résultat financier et de l'imposition, le résultat net part du Groupe ressort positif à 0,4 M€.

Une situation financière solide

Au 30 juin 2025, Netgem dispose de 23,6 M€ de capitaux propres et d'une trésorerie nette (hors impact IFRS 16) de 4,8 M€ (contre 6,5 M€ fin 2024).

Les flux de trésorerie liés à l'activité restent positifs à plus de 1,0 M€, grâce notamment à l'optimisation du cycle d'exploitation et à la réduction des investissements en hardware (“Box TV”).

Cette situation financière solide permet à Netgem de financer sa croissance organique et sa stratégie d'innovation.

Perspectives : poursuite de la montée en puissance des relais de croissance pour accompagner la transformation du marché

Pionnier des Box TV, Netgem dispose d'une expertise rare sur ce marché. Il apparaît aujourd'hui que les offres des opérateurs en termes de contenu ne sont plus assez adaptées et en phase avec les attentes d'une partie de la clientèle, en particulier les jeunes et les familles. L'abondance de contenus ne suffit plus, et contribue à une “fatigue de l'abonnement”. Les utilisateurs privilégient la curation utile, le “value for time”, et la simplicité d'accès.

La mission de Netgem pour les prochaines années est d'aider ses clients à accroître la place qui est la leur au sein du foyer.

C'est ainsi que les investissements réalisés par Netgem pour créer une offre de jeux vidéo en streaming [3] , qui transforme la Box TV en console et le mobile en gamepad, a d'ores et déjà conquis Sonatel, filiale d'Orange présente en Afrique de l'Ouest [4] , JIO (Inde) et Telkom Indonesia. Il est à noter que ces premiers succès sont le fait d'opérateurs hors Europe, contribuant par ailleurs à l'élargissement du marché adressable par Netgem vers des géographies plus dynamiques. Sur le Cloud Gaming, Netgem est également mobilisé pour signer des accords avec des éditeurs de jeux importants, qui viendront renforcer l'attractivité de son catalogue

De la même manière, le lancement de bouquets de chaînes gratuites interactives financées par la publicité ciblée (FAST channels) vise à améliorer la compétitivité économique des bouquets opérateurs et leur attractivité auprès d'un public habitué aux contenus de type Youtube.

Au Royaume-Uni, Netgem est l'un des partenaires privilégiés d'Everyone TV et devrait bénéficier de la dynamique du lancement des nouveaux produits “Freely” [5] avec, à la clé, l'augmentation de son parc d'abonnés et des revenus associés. La conquête de nouveaux opérateurs est également attendue sur ce territoire stratégique avec plusieurs discussions en phase de finalisation.

Si ces perspectives commerciales demeurent encourageantes, Netgem reste prudent quant à l'évolution de son activité et anticipe une confirmation des tendances du premier semestre sur l'ensemble de l'année 2025.

En termes de résultats, le Groupe reste pleinement confiant dans sa capacité à dégager sur l'ensemble de l'exercice 2025 un résultat opérationnel et un free cash-flow en forte progression par rapport à 2024.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem, “ au cours de ses derniers exercices, Netgem a renoué avec une trajectoire positive dans la rentabilité et la génération de cash. Cette performance s'est appuyée sur la mobilisation continue de nos équipes pour faire face à un marché qui change vite. Nous avons fait le choix d'agir, d'investir, et de nous transformer. Nos nouvelles offres sont là et leur adoption commence. Nous avons l'expertise et les moyens pour accompagner l'évolution nécessaire des offres de nos Clients, opérateurs et éditeurs de contenus, en France comme à l'International.”

*****

Calendrier de communication financière 2025

Activité du 3e trimestre 2025 : jeudi 16 octobre 2025 avant ouverture de bourse

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse (seitosei-Actifin)

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

+33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained” .

Les actions de NETGEM sont cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).

@netgem

#netgem

ANNEXES FINANCIÈRES

Flux de trésorerie du 1er semestre 2025 (non audité)

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2025 S1 2024 S1 Cash-Flow lié à l'activité (A) (*) 1,0 4,5 Dont :

Capacité d'autofinancement avant versement de l'impôt 2,4 4,0 Impôt versé 0,0 (0,1) Diminution (augmentation du BFR) (1,4) 0,6 Cash Flow lié aux investissements (B) (1,0) (4,1) Cash Flow opérationnel (A+B) (*) (0,1) 0,4 Cash Flow lié aux financements (C) (*) (1,8) (1,8) Dont :

Dividendes (1,7) (1,7) Augmentation de capital - - Emissions/Remboursements d'emprunts et de dettes financières (0,1) (0,2) Activités abandonnées & variation devises (D) - - Variation nette de trésorerie (A+B+C+D) (1,9) (1,4)

(*) hors impact IFRS 16

Capitaux propres et endettement, trésorerie nette (non audité)

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 30 juin

2025 31 décembre 2024 Capitaux propres et endettement Capitaux propres, part du Groupe 23,6 25,0 Passifs financiers courants et non courants 0,3 0,5 Analyse de la trésorerie nette A - Liquidités 5,1 7,0 B - Passifs financiers courants 0,3 0,3 C- Trésorerie nette courante (A)-(B) 4,8 6,8 D - Passifs financiers non courants 0,1 0,2 E - Trésorerie nette (C)-(D) avant impact IFRS 16 4,8 6,5 F - Impact norme IFRS 16 1,9 0,5 G - Trésorerie nette (E)-(F) 2,9 6,0

[1] Communiqué de presse du 4 juin 2025 : Pathé et Netgem renforcent leur partenariat en matière de préservation patrimoniale

[2] Communiqué du 19 mars 2025 : Netgem s'appuie sur l'IA générative pour élargir son offre aux éditeurs de media

[3] Communiqué du 24 octobre 2024 : Netgem acquiert les activités Cloud Gaming de Gamestream

[4] Communiqué du 12 février 2025 : Sonatel et Netgem lancent le premier service de Cloud Gaming en Afrique de l'Ouest

[5] Communiqué du 31 juillet 2025 : Freely announces move into streaming devices