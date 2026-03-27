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Netgem : 2026 : une année importante
information fournie par EuroLand Corporate 27/03/2026 à 08:49

Publication des résultats annuels 2025


Netgem a publié ses résultats annuels 2025, faisant suite à la communication préalable du chiffre d’affaires déjà annoncé à 31,7M€, en baisse de 6% sur un an. L’Ebitda ressort à 5,9M€ contre 8,4M€ en 2024. Le ROC atteint 1,9M€ après 2,1M€ l’an dernier. Le résultat net s’établit à 1,5M€ contre 2,0M€ en 2024.



2026 : une année importante


La trajectoire de Netgem repose sur plusieurs blocs opérationnels dont la contribution devrait évoluer sensiblement en 2026. Pleio, la plateforme gaming et streaming distribuée auprès d’opérateurs au Royaume ‑ Uni puis en France via Bouygues et Vialis, s ’ impose d é sormais comme un v é ritable moteur. Sa part dans le chiffre d ’ affaires r é current devrait approcher 20% en 2026, avec un potentiel d’expansion supplémentaire dans le mix récurent à moyen terme. Cette montée en puissance constitue un contrepoids essentiel à l’érosion attendue du partenaire finlandais Elisa, où le churn des abonnés, devrait continuer de peser sur les revenus r é currents.


La dynamique topline 2026 apparaît ainsi équilibrée, avec une décroissance finlandaise largement anticipée et des relais de croissance identifiés sur Pleio et l’IA, susceptibles de créer des surprises positives. Sur les marges, nous n’anticipons pas d’amélioration en 2026. Plutôt, une légère érosion sur la marge brute comme sur l’EBE, liée au recul du contrat finlandais, historiquement bien margé. Cela dit, l’impact devrait rester contenu grâce à la montée en puissance des nouvelles activités, dont la profitabilité demeure solide.



Un profil plus capital light et une valorisation toujours attractive


Les amortissements devraient continuer de refluer de manière marquée, les capex box étant en baisse même s’ils demeurent une composante importante de l’investissement. Nous estimons un niveau normatif d’amortissement se situant entre 1,0M€ et 1,5M€. Netgem conserve par ailleurs une position de cash solide permettant la distribution d’un dividende offrant un rendement proche de 7%, un niveau attractif. Sur les multiples 2026, la valorisation reste attractive, avec un EV/EBITDA 2026e de 3,4x, nettement inférieur à celui du panel de comparables (9,2x).


Nous ajustons nos prévisions de chiffre d’affaires à la hausse pour intégrer la montée en puissance de Pleio en 2026, à 32,8M€ contre 31,7M€ précédemment. Nous modélisons désormais un Ebitda de 5,2M€ contre 7,3M€ auparavant, ainsi qu’un résultat net de 3,1M€ contre 3,9M€ dans notre précédente estimation.

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NETGEM
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 08:49:53.

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