Netflix soutenu par le relèvement de Deutsche Bank

Le géant du streaming progresse de 1,85% ce mardi à Wall Street, porté par Deutsche Bank, qui relève sa recommandation de "conserver" à "acheter". La banque revoit toutefois son objectif de cours à la baisse, de 100 à 95 dollars, après avoir réduit ses prévisions de résultat opérationnel et de flux de trésorerie disponible à la suite des résultats du deuxième trimestre.

Le changement de recommandation s'explique avant tout par la forte contraction de la valorisation. Netflix se négocie désormais autour de 18 fois le bénéfice par action attendu par Deutsche Bank pour 2027, contre environ 40 fois les bénéfices anticipés au sommet atteint en juin 2025. Un niveau que la banque juge attractif au regard d'une croissance du bénéfice par action attendue à 23% en 2027.

Deutsche Bank estime par ailleurs que les investisseurs accordent trop d'importance à la faiblesse récente du temps passé sur Netflix aux Etats-Unis. La dynamique reste plus favorable à l'international, où l'engagement a progressé sur un an au cours de chacune des quatre dernières périodes de six mois. Le groupe bénéficie également de son avance dans la production internationale, désormais réalisée à plus de 60% hors des Etats-Unis.

La banque voit aussi un potentiel de croissance dans la transformation de Netflix en une plateforme de divertissement plus large, à travers la publicité, les jeux vidéo, les podcasts et les partenariats de distribution. Autant de relais susceptibles d'accroître l'engagement et de générer de nouvelles sources de revenus.

Enfin, Deutsche Bank considère l'intelligence artificielle davantage comme une opportunité que comme une menace pour Netflix, notamment dans la production de contenus, la personnalisation et la publicité.