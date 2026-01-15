 Aller au contenu principal
Netflix signe un accord mondial pour diffuser les films de Sony Pictures après leur sortie en salle
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O et Sony Pictures Entertainment ont conclu un nouvel accord qui permettra aux clients du géant du streaming d'accéder à des films tels que "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" dans le monde entier après leur sortie au cinéma, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

En vertu de cet accord pluriannuel, Netflix deviendra la destination exclusive des films de Sony Pictures après leur sortie en salle et en vidéo à la demande.

L'accord sera mis en œuvre progressivement à partir de la fin de l'année, au fur et à mesure de l'ouverture des droits dans les différents territoires, la disponibilité totale dans le monde entier étant prévue pour le début de l'année 2029.

Parmi les autres premiers titres de Sony Pictures qui seront diffusés sur Netflix dans le cadre de ce nouvel accord, citons "The Legend of Zelda" de Nintendo en prises de vues réelles, "The Nightingale", avec Dakota et Elle Fanning, et les quatre films du lauréat de l'Academy Award Sam Mendes sur les Beatles.

Cet accord permet à Netflix de disposer d'un flux régulier de films de studio pour le public mondial, alors qu'il s'appuie de plus en plus sur des contenus sous licence. La société dispose actuellement de droits similaires sur les films de Sony Pictures dans certaines régions telles que les États-Unis, l'Allemagne et l'Asie du Sud-Est.

Pour Sony, l'accord assure une place à son programme de sorties en salle à un moment où les studios repensent leurs stratégies de distribution à long terme alors que le streaming modifie les habitudes des consommateurs en matière de visionnage de films.

L'annonce intervient également au moment où Netflix s'apprête à racheter les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O dans le cadre d'une transaction de 72 milliards de dollars .

Le catalogue de Sony comprend des films tels que "Uncharted", "Anyone But You", "Venom: The Last Dance" et "It Ends With Us".

Les sociétés n'ont pas révélé les conditions financières de l'accord.

