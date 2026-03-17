Netflix se tourne vers les salles de cinéma pour lancer le spin-off animé de "Stranger Things"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Netflix invite les fans à revenir dans le monde surnaturel de "Stranger Things" avec des projections limitées en salle de sa prochaine série animée, "Stranger Things: Tales From '85", a annoncé la plateforme de streaming dans un communiqué de presse mardi.

Netflix NFLX.O a indiqué que certains cinémas AMC accueilleront des projections spéciales des deux premiers épisodes à partir du 18 avril, avant la sortie mondiale de la série le 23 avril.

Les projections auront lieu dans 34 cinémas à travers les États-Unis, ainsi qu'au Paris Theater de New York et à la Netflix House de Philadelphie. La série animée réunit les créateurs de "StrangerThings", Matt et Ross Duffer, en tant que producteurs exécutifs, aux côtés du showrunner Eric Robles, notamment connu pour avoir créé la série animée de Nickelodeon, "Fanboy & Chum Chum".

La série se déroule pendant l'hiver 1985. Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max ont repris une vie à peu près normale, remplie de parties de Donjons et Dragons, de batailles de boules de neige et de journées tranquilles à Hawkins, dans l'Indiana. Mais la paix est de courte durée, car une chose terrifiante se réveille, forçant le groupe à se rassembler une fois de plus pour résoudre un mystère et sauver leur ville.

"Tales From '85" marque la dernière expansion de l'univers de "Stranger Things", qui n'a cessé de croître depuis que les Duffer ont lancé leur société de production Upside Down Pictures en 2022 dans le cadre d'un accord global avec Netflix. Cet accord comprend également un projet de série dérivée de "Stranger Things" en prise de vue réelle.

Au-delà de la télévision, la franchise s'est étendue à une pièce de théâtre de Broadway récompensée par un Tony Award, à des jeux vidéo, à du cosplay, à des expériences immersives en direct et à une large gamme de produits dérivés. "StrangerThings", qui a débuté en 2016, suit un groupe d'amis adolescents dans l'Indiana rural pendant les années 1980, alors qu'ils affrontent des monstres d'une dimension alternative connue sous le nom d'Upside Down. La série est rapidement devenue l'un des plus grands succès de Netflix.