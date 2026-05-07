Moyen-Orient: Wall Street joue la carte de la prudence

Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en repli jeudi, les investisseurs prenant le pari d'attendre de nouvelles avancées diplomatiques entre Américains et Iraniens avant de repartir à la hausse, au lendemain de discussions jugées "très bonnes" par Donald Trump.

Le Dow Jones a cédé 0,63%, l'indice Nasdaq a perdu 0,13% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,38%.

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