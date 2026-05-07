 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moyen-Orient: Wall Street joue la carte de la prudence
information fournie par AFP 07/05/2026 à 22:07

Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en repli jeudi, les investisseurs prenant le pari d'attendre de nouvelles avancées diplomatiques entre Américains et Iraniens avant de repartir à la hausse, au lendemain de discussions jugées "très bonnes" par Donald Trump.

Le Dow Jones a cédé 0,63%, l'indice Nasdaq a perdu 0,13% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,38%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
428,870 USD NYSE +1,26%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank