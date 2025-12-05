 Aller au contenu principal
Netflix s'offre Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars
information fournie par AOF 05/12/2025 à 14:25

(AOF) - Netflix a annoncé le rachat des studios de télévision et de cinéma ainsi que de la division streaming de Warner Bros Discovery pour une valeur d'entreprise de 82,7 milliards de dollars, ont fait savoir dans un communiqué commun les deux sociétés américaines. Cette acquisition est la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

Paramount Skydance et l'opérateur Comcast étaient également en lice pour le rachat du géant américain du divertissement, mais Netflix a proposé l'offre la plus élevée. La plateforme va verser 27,75 dollars par action à WBD, valorisant l'entreprise à 82,7 milliards de dollars, hors dette.

