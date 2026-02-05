Netflix s'envole alors que Trump s'engage à ne pas participer à la guerre d'enchères de Warner Bros

5 février - ** Les actions de Netflix NFLX.O augmentent de près de 2 % à 81,52 $ ** Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu'il resterait à l'écart de la guerre d'enchères entre la société et Paramount Skydance PSKY.O au sujet de l'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O .

** NFLX est en passe de réaliser sa deuxième séance de hausse consécutive et son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 23 janvier

** En décembre, Donald Trump a déclaré qu'il aurait son mot à dire sur le projet de fusion entre NFLX et Warner Bros, déclarant aux journalistes que la part de marché d'une entité combinée pourrait susciter des inquiétudes ** Le ministère américain de la Justice examine l'offre de NFLX d'acquérir Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars en espèces, ainsi qu'une offre concurrente et hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance ** NFLX est en baisse de 13,7 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 3,1 % pour l'indice composite NASDAQ

