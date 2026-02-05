 Aller au contenu principal
Netflix s'envole alors que Trump s'engage à ne pas participer à la guerre d'enchères de Warner Bros
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de Netflix NFLX.O augmentent de près de 2 % à 81,52 $ ** Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu'il resterait à l'écart de la guerre d'enchères entre la société et Paramount Skydance PSKY.O au sujet de l'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O .

** NFLX est en passe de réaliser sa deuxième séance de hausse consécutive et son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 23 janvier

** En décembre, Donald Trump a déclaré qu'il aurait son mot à dire sur le projet de fusion entre NFLX et Warner Bros, déclarant aux journalistes que la part de marché d'une entité combinée pourrait susciter des inquiétudes ** Le ministère américain de la Justice examine l'offre de NFLX d'acquérir Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars en espèces, ainsi qu'une offre concurrente et hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance ** NFLX est en baisse de 13,7 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 3,1 % pour l'indice composite NASDAQ

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 706,07 Pts Index Ex -0,87%
NETFLIX
81,6200 USD NASDAQ +1,82%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,5602 USD NASDAQ -1,77%
WARNER BROS RG-A
26,7550 USD NASDAQ -1,02%
