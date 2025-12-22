 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix refinance une partie du prêt-relais de 59 milliards de dollars lié à l'accord avec Warner Bros
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Netflix NFLX.O a refinancé une partie de son prêt-relais de 59 milliards de dollars pour soutenir son acquisition potentielle des studios de cinéma et de télévision et des actifs de streaming de Warner Bros Discovery

WBD.O , selon un dépôt réglementaire lundi.

Le géant du streaming, qui se prépare à l'une des plus grandes transactions de l'histoire des médias, a obtenu une facilité de crédit renouvelable de 5 milliards de dollars et deux prêts à terme à tirage différé de 10 milliards de dollars, laissant environ 34 milliards de dollars de la facilité de crédit-relais à syndiquer.

Les fonds serviront à payer la partie en numéraire de l'opération, les frais et dépenses connexes, et pourront également être utilisés pour le refinancement et les besoins généraux de l'entreprise.

Netflix a remporté une vente aux enchères compétitive pour les actifs, battant des offres concurrentes, y compris une offre non sollicitée de 108,4 milliards de dollars en espèces de Paramount Skydance PSKY.O , qui proposait 30 dollars par action pour l'ensemble de Warner Bros Discovery.

Bien que le conseil d'administration de Warner Bros ait déclaré que l'approche de Paramount offrait une valeur immédiate plus élevée, il a réitéré son soutien à l'accord avec Netflix, citant les avantages stratégiques supérieurs et la certitude du financement.

L'accord, qui inclut HBO et HBO Max, devrait être conclu après que Warner Bros aura séparé son unité Global Networks au troisième trimestre 2026.

La société a annoncé cette scission au milieu de l'année 2025 afin de séparer les actifs de streaming et de studio à forte croissance de ses anciens réseaux, permettant ainsi à chaque entreprise de poursuivre des stratégies ciblées et de libérer de la valeur pour les actionnaires.

Netflix avait initialement obtenu un prêt-relais de 59 milliards de dollars le 4 décembre pour garantir le financement de son offre d'achat de Warner Bros Discovery.

Les prêts-relais sont généralement utilisés pour fournir un financement à court terme pour les grandes transactions et sont ensuite remplacés par des dettes à plus long terme et moins chères.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
94,3900 USD NASDAQ 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,0400 USD NASDAQ -0,08%
WARNER BROS RG-A
27,7700 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen, le 17 septembre 2025 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )
    Envoyé spécial américain au Groenland: le Danemark, "indigné", convoque l'ambassadeur américain
    information fournie par AFP 22.12.2025 14:55 

    Le Danemark, "indigné", a annoncé lundi la convocation prochaine de l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague après que le président américain Donald Trump a annoncé la nomination d'un envoyé spécial pour le Groenland, territoire autonome danois qu'il a menacé ... Lire la suite

  • Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !
    Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !
    information fournie par Ecorama 22.12.2025 14:40 

    Après une année 2025 marquée par des hausses boursières généralisées, les interrogations se multiplient sur la valorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Entre dettes publiques, volatilité des crypto-actifs et décisions de la Réserve fédérale, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 14:24 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Micron, fabricants de puces, Coty, Netflix, Paramount Skydance, Oracle) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo publiée sur le compte X de la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, montrant un avion des garde-côtes américains survolant un pétrolier, amarré au Venezuela, avant de l'intercepter le 20 décembre 2025 ( Compte X de la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem / Handout )
    Crise USA-Venezuela: le pétrole, au cœur du bras de fer entre Trump et Maduro
    information fournie par AFP 22.12.2025 14:18 

    La multiplication des interventions des Etats-Unis contre des navires chargés de pétrole vénézuélien menace d’asphyxier l’économie vénézuélienne, tout en alimentant la ritournelle du pouvoir: Donald Trump cherche à renverser Nicolas Maduro pour contrôler les richesses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank