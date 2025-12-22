Netflix refinance une partie du prêt-relais de 59 milliards de dollars lié à l'accord avec Warner Bros

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Netflix NFLX.O a refinancé une partie de son prêt-relais de 59 milliards de dollars pour soutenir son acquisition potentielle des studios de cinéma et de télévision et des actifs de streaming de Warner Bros Discovery

WBD.O , selon un dépôt réglementaire lundi.

Le géant du streaming, qui se prépare à l'une des plus grandes transactions de l'histoire des médias, a obtenu une facilité de crédit renouvelable de 5 milliards de dollars et deux prêts à terme à tirage différé de 10 milliards de dollars, laissant environ 34 milliards de dollars de la facilité de crédit-relais à syndiquer.

Les fonds serviront à payer la partie en numéraire de l'opération, les frais et dépenses connexes, et pourront également être utilisés pour le refinancement et les besoins généraux de l'entreprise.

Netflix a remporté une vente aux enchères compétitive pour les actifs, battant des offres concurrentes, y compris une offre non sollicitée de 108,4 milliards de dollars en espèces de Paramount Skydance PSKY.O , qui proposait 30 dollars par action pour l'ensemble de Warner Bros Discovery.

Bien que le conseil d'administration de Warner Bros ait déclaré que l'approche de Paramount offrait une valeur immédiate plus élevée, il a réitéré son soutien à l'accord avec Netflix, citant les avantages stratégiques supérieurs et la certitude du financement.

L'accord, qui inclut HBO et HBO Max, devrait être conclu après que Warner Bros aura séparé son unité Global Networks au troisième trimestre 2026.

La société a annoncé cette scission au milieu de l'année 2025 afin de séparer les actifs de streaming et de studio à forte croissance de ses anciens réseaux, permettant ainsi à chaque entreprise de poursuivre des stratégies ciblées et de libérer de la valeur pour les actionnaires.

Netflix avait initialement obtenu un prêt-relais de 59 milliards de dollars le 4 décembre pour garantir le financement de son offre d'achat de Warner Bros Discovery.

Les prêts-relais sont généralement utilisés pour fournir un financement à court terme pour les grandes transactions et sont ensuite remplacés par des dettes à plus long terme et moins chères.