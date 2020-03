Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix réduit son débit en Europe pour éviter les engorgements Reuters • 19/03/2020 à 19:27









BRUXELLES, 19 mars (Reuters) - Netflix NFLX.O a annoncé jeudi une réduction de 25% de ses débits en Europe pour préserver le bon fonctionnement d'Internet pendant la crise du coronavirus. Cette décision a été prise à l'issue d'entretiens entre Reed Hastings, PDG de Netflix, et Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur. Ce dernier avait prié la veille les plates-formes de vidéo à la demande de réduire la définition des vidéos pour éviter les engorgements. (Foo Yun Chee, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +5.50%