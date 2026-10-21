Netflix recule en raison de prévisions de bénéfices décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de Netflix NFLX.O ont reculé de 6 % à 64,64 dollars lors des échanges avant l'ouverture mercredi, après la publication de prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes et la révision à la baisse des perspectives publicitaires pour l'ensemble de l'année
** La société prévoit un résultat net de 2,79 milliards de dollars et un bénéfice par action de 67 cents au quatrième trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 3,07 milliards de dollars et 73 cents; elle revoit également à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires publicitaire pour 2026, à environ 2,7 milliards de dollars
** Le co-PDG Ted Sarandos déclare: "Nous pourrions faire mieux" et prévoit de se concentrer sur le cœur de métier, à savoir la production de séries télévisées et de films de qualité, après le récent remaniement de la direction
** L'action NFLX affiche une baisse d'environ 26,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,7 % pour l'indice Nasdaq .IXIC ; le titre se situe à environ 45 % en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 124,86 dollars
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