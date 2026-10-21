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Netflix recule alors que des perspectives moroses renforcent les inquiétudes concernant l'audience et la croissance du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 15:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Netflix mettent en évidence un ralentissement de l'engagement et de la croissance du chiffre d'affaires

* Les analystes citent la concurrence et les contenus courts comme des défis

* Plus de 20 sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours après la publication des résultats

* Selon les analystes, le remaniement de la direction et les licenciements témoignent d’une volonté de relancer la croissance

(Mise à jour sur le cours de l'action à l'ouverture du marché)

par Kanishka Ajmera et Siddarth S

Le titre Netflix NFLX.O a chuté d'environ 5 % mercredi, après que les perspectives de bénéfices et de recettes publicitaires de la société, jugées peu encourageantes, ont accru les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement de l'audience et de la croissance de son chiffre d'affaires, dans un contexte de concurrence acharnée dans le secteur du streaming.

Le titre a perdu plus de 26 % cette année et, si les pertes actuelles se confirment, le géant du streaming devrait voir sa capitalisation boursière fondre d’environ 13,4 milliards de dollars.

La performance boursière met en évidence les défis croissants auxquels Netflix est confronté: de sa défaite dans la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery en début d’année à la défense de son modèle d’abonnement payant face à des concurrents numériques gratuits, en passant par la concurrence sur un marché du streaming de plus en plus consolidé.

Alors que les spectateurs se tournent vers des plateformes gratuites et alimentées par les utilisateurs, telles que YouTube et TikTok, Netflix doit également faire face à une évolution des préférences, les vidéos courtes prenant le pas sur les contenus premium.

Netflix, qui a cessé de communiquer le nombre de ses abonnés depuis 2025, a annoncé une hausse de 11,8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre , à 12,87 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations de Wall Street mais représente la plus faible progression en près de trois ans.

La société a également revu à la baisse ses prévisions publicitaires pour 2026, les ramenant à environ 2,7 milliards de dollars, contre les quelque 3 milliards de dollars initialement prévus.

"La croissance a clairement ralenti chez Netflix", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI dans une note.

Evercore a attribué ce ralentissement à la maturité du marché, à la concurrence constante de plateformes telles que YouTube, Amazon et Disney, aux défis potentiels posés par les contenus courts comme ceux de TikTok et YouTube, ainsi qu’à une mauvaise gestion des contenus.

Lors d’une conférence téléphonique post-résultats, le co-directeur général Ted Sarandos a reconnu que la société "pourrait faire mieux".

Selon les données de LSEG, plus de 20 sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour l’action à la suite de ces résultats.

UN CHANGEMENT À LA TÊTE DE L'ENTREPRISE SIGNALE DES MESURES POUR RÉPONDRE AUX INQUIÉTUDES CONCERNANT LA CROISSANCE

Ted Sarandos a déclaré mardi que la société comptait se recentrer sur son cœur de métier, à savoir la production de séries télévisées et de films de qualité, afin de faire de Netflix un service incontournable, et que le récent remaniement de la direction constituait une étape vers cet objectif.

La société a récemment remplacé sa directrice de la création, Bela Bajaria , et annoncé le départ de son directeur des films, Dan Lin, tout en procédant à une réduction de 6 % de ses effectifs .

Les analystes estiment que la plupart des défis, notamment le ralentissement de l’engagement des utilisateurs et de la croissance du chiffre d’affaires, peuvent être surmontés.

Les analystes de BofA Global Research ont déclaré que le changement de direction et les licenciements constituaient "un signe que la direction se concentre sur l’amélioration de la production de contenus et du taux de réussite créative".

Netflix se négocie à près de 18,28 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 14,76 fois pour Walt Disney DIS.N et 6,26 fois pour Comcast CMCSA.O .

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 15:43:51.

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