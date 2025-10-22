Netflix rate les attentes au troisième trimestre mais réajuste à la hausse ses prévisions

(AOF) - Netflix a fait état de prévisions légèrement supérieures aux projections pour le reste de l'année mais le géant du streaming n'a pas atteint les prévisions de bénéfices fixées pour le troisième trimestre en raison d'un litige fiscal avec le Brésil. En avant-Bourse, l'action recule de 7%. Sur la période allant de juillet à septembre, le bénéfice net de la firme californienne s'est établi à 2,5 milliards de dollars contre 3 milliards attendus pour un bénéfice dilué de 5,87 dollars par action contre un consensus de 6,97 dollars.

La marge d'exploitation de la plateforme s'affiche à 28%, alors qu'elle aurait dépassé la prévision du groupe (31,5%) sans la dépense fiscale effectuée au Brésil, à hauteur d'environ 619 millions de dollars.

Concernant le chiffre d'affaires, celui-ci est ressorti conforme aux prévisions, à 11,5 milliards de dollars, en croissance de 6%.

Netflix table sur un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 11,90 milliards de dollars et sur un bpa de 5,45 dollars contre 5,42 dollars.

