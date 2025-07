Netflix: prises de bénéfices appuyées après les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 16:45









(Zonebourse.com)











Netflix recule lourdement vendredi à la Bourse de New York, victime de prises de bénéfices après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu et d'un relèvement d'objectifs annuels largement anticipés qui ne poussent pas les investisseurs à porter la valeur vers de nouveaux plus hauts absolus.



Quelques minutes après l'ouverture de Wall Street, le titre du géant du streaming, premier grand groupe technologique américain à publier ses résultats, perd 4,4%, signant la deuxième plus mauvaise performance de l'indice S&P 500.



Le groupe, qui ne communique plus sur le nombre de ses abonnés, a fait état hier de solides résultats pour son deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 16% à 11,08 milliards de dollars pour un bénéfice net par action (BNPA) de 7,19 dollars, contre un consensus établi à 7,08 dollars.



Netflix a également revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, désormais anticipé entre 44,8 et 45,2 milliards de dollars, contre 43,5-44,5 milliards de dollars jusqu'ici, avec une marge opérationnelle hors effets de change attendue à 29,5%, et non plus à 29% comme auparavant.



Le spécialiste de la vidéo à la demande souligne que toutes ses régions ont signé des taux de croissance à deux chiffres sur le trimestre, là encore hors effets de change.



'L'activité publicitaire fonctionne toujours bien, avec des recettes qui devraient doubler d'une année sur l'autre et des performances qui ressortent au-dessus des prévisions que l'équipe de direction s'était donné', soulignent les analystes de Canaccord, qui rehaussent leur objectif de cours sur le titre de 1400 à 1500 dollars.





'Netflix va être en mesure d'accélérer la contribution de la publicité dans les années à venir en multipliant et en améliorant ses événements en 'live', en améliorant sa technologie et ses outils de ciblage, en étendant ses partenariats et en élargissant sa stratégie en matière de contenus', assure le broker canadien.



De façon plus générale, Canaccord assure que les progrès effectués au niveau de ses revenus publicitaires conjugués à la stabilité de son audience et à l'évolution de son offre devraient permettre au groupe californien de poursuivre sa trajectoire haussière en Bourse.



Chez UBS, on estime que les tendances de fond favorables et un environnement concurrentiel porteur, marqué par un repli des investissements en contenus et une stratégie moins généraliste chez ses rivaux, devrait permettre à l'entreprise de renforcer sa capacité de monétisation et ses performances opérationnelles, ce qui conduit le bureau d'études à rehausser sa cible à 1495 dollars.



Jefferies revoit également son objectif sur le titre, qu'il porte à 1500 dollars, en perspective d'une croissance du BNPA qui devrait rester selon lui au-dessus du seuil des 20% au cours des trois ou cinq prochaines années.



'Netflix continue de générer des performances phénoménales avec encore plus de croissance à venir', ajoutent les équipes de Wedbush.



'S'il est vrai que les attentes des investisseurs étaient élevées avant la publication, et s'il est vrai que le cours de Bourse reflète une forme de déception face à l'ampleur des résultats meilleurs que prévu et du relèvement d'objectifs, la qualité de ses performances nous conduit à rester positifs à la lumière de l'évolution du cash flow', poursuit l'intermédiaire financier.



Les analystes de BofA vont eux jusqu'à considérer que les qualités du titre et son unicité au sein du secteur des médias et du divertissement lui confèrent une valeur 'défensive'.















Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.