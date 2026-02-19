Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources

Netflix NFLX.O dispose de liquidités importantes et pourrait augmenter son offre pour le propriétaire de HBO Max, Warner Bros Discovery WBD.O , si Paramount Skydance PSKY.O améliore sa propre proposition, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et Netflix pour la reprise de ses studios de cinéma et de télévision, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que Game of Thrones, Harry Potter ou les super-héros DC Comics Batman et Superman.

Bien que Warner Bros ait décidé de soumettre l'offre de Netflix au vote des actionnaires le 20 mars, la société a accordé une semaine à Paramount pour améliorer son offre.

Netflix a proposé 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, pour les activités de studio et de streaming de Warner Bros, tandis que Paramount a offert 108,4 milliards de dollars pour l’ensemble de la société, incluant Discovery Global, qui regroupe CNN, HGTV et d’autres chaînes de télévision.

Netflix et Warner Bros ont refusé de commenter.

(Amy-Jo Crowley et Milana Vinn ; avec la contribution de Deborah Sophia et Harshita Mary Varghese ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)