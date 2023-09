Netflix peut être poursuivi en diffamation par l'ex-procureur des Central Park Five

par Jonathan Stempel

NEW YORK, 20 septembre (Reuters) - Netflix NFLX.O a reçu l'ordre d'un juge fédéral de faire face à un procès en diffamation intenté par l'auteur de best-sellers et ancien procureur de Manhattan Linda Fairstein à propos de son portrait dans un drame policier de 2019 sur l'affaire des Central Park Five.

Le juge Kevin Castel a déclaré mardi que Mme Fairstein avait plaidé de manière plausible que Netflix, la réalisatrice Ava DuVernay et la scénariste et productrice Attica Locke avaient agi avec une réelle intention de nuire en ce qui concerne cinq scènes de la série "When They See Us"

La série raconte l'histoire de cinq adolescents noirs et hispaniques qui ont passé de cinq à treize ans en prison après avoir été condamnés à tort pour le viol, en avril 1989, d'une joggeuse blanche à Central Park. Un autre homme a avoué en 2002.

Dans une décision de 67 pages, le juge Castel a trouvé des preuves qu'en dépeignant Fairstein comme une méchante emblématique des problèmes plus larges de la justice pénale, les accusés "ont inversé les points de l'intrigue pour attribuer à Fairstein des actions, des responsabilités et des points de vue qui n'étaient pas les siens et qui ne sont pas étayés par l'important corpus de documents de recherche des accusés"

Le juge de Manhattan a déclaré que les jurés devraient décider s'il y avait "des preuves claires et convaincantes que les défendeurs étaient indifférents à la vérité"

Netflix, dont le siège est à Los Gatos, en Californie, et les avocats des accusés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un avocat de Fairstein n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Mme Fairstein, âgée de 76 ans, dirigeait l'unité des crimes sexuels du bureau du procureur de Manhattan lorsque la joggeuse de 28 ans, identifiée par la suite comme Trisha Meili, a été agressée.

Les cinq scènes diffamatoires présumées laissent entendre que Mme Fairstein a dissimulé des preuves, obtenu des aveux sous la contrainte et ordonné une rafle massive de jeunes hommes noirs par la police à Harlem.

En raison des réactions négatives suscitées par la série, Mme Fairstein a perdu son éditeur, a démissionné sous la pression de plusieurs conseils d'administration et a été jointe sur les médias sociaux, notamment sous le hashtag #CancelindaFairstein.

Les défendeurs ont déclaré que Mme Fairstein n'avait apporté aucune preuve que le portrait qu'ils avaient fait d'elle "reflétait l'essence de la vérité" et était protégé par le premier amendement.

Ils ont également déclaré que le procès menaçait la capacité des cinéastes à mettre en scène des événements controversés de la vie réelle lorsqu'ils sont racontés à partir de "points de vue différents et souvent marginalisés"

En 2014, la ville de New York a conclu un accord de 41 millions de dollars avec les cinq défendeurs initiaux, sans admettre d'actes répréhensibles.

L'affaire est Fairstein v. Netflix Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-08042.