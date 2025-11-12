Netflix ouvre sa première 'Netflix House' à Philadelphie
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 17:22
Le site, basé non loin du 'King of Prussia', le troisième plus grand commercial des Etats-Unis, est notamment doté d'un bar-restaurant, d'une salle pouvant accueillir 279 spectateurs et d'une boutique commercialisant des articles inspirés des univers issus des séries et des films diffusés par le géant du streaming.
Il doit par accueillir des parcours interactifs dérivés des aventures de 'Mercredi' et des personnages de 'One Piece', des jeux de réalité virtuelle permettant de se plonger dans les contenus du groupe et un mini-golf mettant lui aussi en scène certains passages de ses séries, à des prix compris entre 15 et 39 dollars par attraction.
Cette première 'Netflix House', qui emploie autour de 300 personnes, sera suivie d'une seconde dont l'ouverture est prévue à Dallas le 11 décembre avant un troisième édifice qui devrait voir le jour à Las Vegas en 2027.
Valeurs associées
|1 142,7800 USD
|NASDAQ
|+0,56%
