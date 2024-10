Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: objectifs relevés avec des trimestriels solides information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 11:04









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle jeudi soir, Netflix a annoncé relever légèrement sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de 2024, à 27%, et viser désormais le haut de sa fourchette-cible de croissance des revenus, qui va de 14 à 15%.



La plateforme de streaming vidéo a dévoilé un BPA en croissance de 45% à 5,40 dollars au titre du troisième trimestre 2024, avec une marge opérationnelle en amélioration de sept points à 29,6%, supérieure à sa prévision.



Le groupe explique avoir aussi dépassé ses attentes de revenus, ceux-ci ayant progressé de 15% (+21% hors effets de changes) à 9,82 milliards de dollars, portés essentiellement par une croissance de 15% des abonnements payants moyens.



'Netflix a gagné environ cinq millions d'abonnements nets au troisième trimestre, bien au-dessus du consensus de 3,5 millions, continuant de bénéficier de l'impact persistant du partage payant et d'une solide gamme de contenus', pointe Canaccord Genuity.





Valeurs associées NETFLIX 687,65 USD NASDAQ -2,04%