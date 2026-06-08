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Netflix nomme Jay Hoag président de son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 14:13

La firme américaine, dont le titre recule de 0,44% en avant-Bourse, a officialisé un changement de gouvernance avec la nomination de Jay Hoag à la présidence de son conseil d'administration, en remplacement du cofondateur Reed Hastings, dont le départ avait été annoncé en avril.

Administrateur du groupe depuis 1999 et administrateur référent pendant plus d'une décennie, Jay Hoag a pris ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires tenue jeudi.

Cette transition marque une nouvelle étape dans l'histoire du leader mondial du streaming. Reed Hastings, âgé de 65 ans, avait déjà quitté la direction opérationnelle du groupe en janvier 2023 après avoir cédé les rênes de la direction générale. Il a indiqué vouloir désormais consacrer davantage de temps à ses activités philanthropiques.

Cofondée en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph sous la forme d'un service de location de DVD par correspondance, Netflix a profondément transformé l'industrie audiovisuelle avec le lancement de sa plateforme de streaming dix ans plus tard.

Le groupe revendique aujourd'hui plus de 325 millions d'abonnés dans le monde et affiche sa confiance dans ses perspectives de croissance malgré l'échec récent de son projet de rapprochement avec Warner Bros Discovery.

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