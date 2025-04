Netflix: le titre grimpe, valeur média préférée de MS information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 16:42









(CercleFinance.com) - Le titre Netflix grimpe mardi à la Bourse de New York dans le sillage de commentaires favorables de Morgan Stanley, qui fait de la plateforme de vidéo à la demande sa 'valeur préférée' (top pick) dans le secteur américain des médias et du divertissement.



Vers 10h30 (heure locale), l'action gagne 4,4%, surperformant l'indice S&P 500 qui prend 3,6% au même moment.



Dans une note de recherche, Morgan Stanley explique s'attendre à ce que l'activité du groupe californien fasse preuve d'une relative résistance, même dans le cas d'un ralentissement de l'économie mondiale.



L'analyste juge que la dynamique qui soutient sa base d'abonnée ainsi que le récent repli du dollar font plus que compenser la perspective d'une décélération du marché publicitaire.



Le bureau d'études - qui mentionne par ailleurs le succès de la mini-série britannique 'Adolescence' - dit percevoir une opportunité d'achat suite à son récent repli en Bourse, envisageant un potentiel de hausse de plus de 30% jusqu'à son objectif de cours établi à 1150 dollars.





Valeurs associées NETFLIX 900,5050 USD NASDAQ +3,77%