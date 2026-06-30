Netflix fait revivre la voix de Gene Wilder grâce à l'IA pour sa nouvelle série de téléréalité « Wonka »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Netflix s'est associé à la société d'IA ElevenLabs pour recréer la voix de l'acteur Gene Wilder, aujourd'hui décédé, dans le cadre de l'émission de téléréalité « Wonka's The Golden Ticket », a annoncé mardi la plateforme de streaming.

ElevenLabs est spécialisée dans les technologies de synthèse vocale réaliste générée par l’IA et de clonage de voix.

Gene Wilder, qui incarnait le personnage principal dans le film original de 1971 « Willy Wonka et la chocolaterie », est décédé en 2016 à l’âge de 83 ans.

« Plus de cinq décennies après que Gene a donné vie à Willy Wonka, des personnes de tous âges et de tous horizons à travers le monde continuent de trouver de la joie, des rires et de l’inspiration dans son interprétation », a déclaré Karen B. Wilder, l’épouse de Gene Wilder, au nom de la succession de Gene Wilder.

« Gene avait une capacité remarquable à apporter humour, émerveillement et émotion dans la vie des gens, et ce lien perdure depuis des générations », a-t-elle ajouté.

Wilder est connu pour ses rôles dans des films tels que « Les Producteurs », « Blazing Saddles » et « Young Frankenstein ».

D’autres acteurs hollywoodiens aujourd’hui disparus, notamment Carrie Fisher, Harold Ramis et Paul Walker, ont vu leur image reproduite grâce à l’IA.

La série est le fruit d’une collaboration avec la Roald Dahl Story Company, qui tire son nom de l’auteur britannique du roman « Willy Wonka et la chocolaterie », publié en 1964. Netflix a racheté la société en 2021.

« Wonka’s The Golden Ticket » est également produit en partenariat avec la succession de Gene Wilder et mettra en scène Rusty Goffe, partenaire de Wilder à l’écran, qui reprendra son rôle d’Oompa-Loompa. L’émission suit 12 heureux gagnants du billet d’or, chacun accompagné d’un partenaire de son choix, alors qu’ils affrontent une série de jeux, d’épreuves et de tentations au sein de l’univers haut en couleur de Wonka. Un seul candidat remportera finalement le grand prix.

L’univers fantaisiste et unique de Willy Wonka a laissé une empreinte culturelle durable, inspirant des générations d’adaptations, de produits dérivés, de concerts et de références dans la culture pop.

« Wonka’s The Golden Ticket » fera ses débuts sur Netflix le 23 septembre.