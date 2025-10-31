Netflix étudie la possibilité de formuler une offre pour Warner Bros - sources

par Dawn Kopecki, Dawn Chmielewski et Amy-Jo Crowley

Netflix NFLX.O étudie activement la possibilité de formuler une offre de rachat pour le studio de cinéma et la division 'streaming' de Warner Bros Discovery WBD.O , ont déclaré trois personnes informées, ajoutant que le groupe a entrepris des démarches en ce sens et accédé à des données financières.

D'après deux des sources, la plateforme de 'streaming' s'est attaché les services de Moelis & Co pour évaluer une offre prospective. Cette banque d'investissement a conseillé Skydance Media dans sa démarche - réussie - pour acquérir Paramount Global.

Netflix a également été autorisé à accéder à des informations financières de Warner Bros Discovery, dont les détails nécessaires à la formulation d'une telle offre, ont déclaré deux sources.

Warner Bros Discovery et Moelis ont décliné des demandes de commentaire. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Netflix.

Une telle acquisition permettrait à Netflix de prendre le contrôle de certaines des licences majeures de Hollywood, dont les franchises Harry Potter et l'univers de DC Comics, de même qu'ajouter à son catalogue les prestigieuses séries télévisées de HBO - et, au passage, récupérer les abonnés de la plateforme de 'streaming' de la chaîne américaine.

Le directeur général de Netflix a déclaré la semaine dernière que le groupe était traditionnellement "davantage un bâtisseur qu'un acquéreur", mais qu'il évaluait tout de même de potentielles acquisitions basées sur des critères tels que la taille de l'opportunité et la possibilité de renforcer l'offre de divertissement de la plateforme.

S'exprimant dans une vidéo adressée aux investisseurs à l'occasion de la publication des résultats trimestriels du groupe, Ted Sarandos a indiqué que Netflix n'était pas intéressé par l'acquisition du réseau de chaînes télévisées que possède Warner Bros Discovery (CNN, Food Network, Animal Planet...).

WBD a annoncé la semaine dernière qu'il allait évaluer ses options, alors qu'il a reçu plusieurs offres non-sollicitées formulées par Paramount Skydance PSKY.O pour le rachat de l'ensemble de ses activités.

Il a fait savoir que son conseil d'administration allait étudier la pertinence d'aller ou non au bout de son projet de scission en deux entités - les chaînes de télévision formeraient une division distincte du studio de cinéma et de HBO -, avec l'hypothèse d'une vente de toutes les activités de la compagnie.

(Dawn Chmielewski à Los Angeles, Dawn Kopecki à New York et Amy-Jo Crawley à Londres, avec la contribution de Milana Vinn à New York; version française Jean Terzian)