 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Netflix étudie la possibilité de formuler une offre pour Warner Bros - sources
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 00:27

par Dawn Kopecki, Dawn Chmielewski et Amy-Jo Crowley

Netflix NFLX.O étudie activement la possibilité de formuler une offre de rachat pour le studio de cinéma et la division 'streaming' de Warner Bros Discovery WBD.O , ont déclaré trois personnes informées, ajoutant que le groupe a entrepris des démarches en ce sens et accédé à des données financières.

D'après deux des sources, la plateforme de 'streaming' s'est attaché les services de Moelis & Co pour évaluer une offre prospective. Cette banque d'investissement a conseillé Skydance Media dans sa démarche - réussie - pour acquérir Paramount Global.

Netflix a également été autorisé à accéder à des informations financières de Warner Bros Discovery, dont les détails nécessaires à la formulation d'une telle offre, ont déclaré deux sources.

Warner Bros Discovery et Moelis ont décliné des demandes de commentaire. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Netflix.

Une telle acquisition permettrait à Netflix de prendre le contrôle de certaines des licences majeures de Hollywood, dont les franchises Harry Potter et l'univers de DC Comics, de même qu'ajouter à son catalogue les prestigieuses séries télévisées de HBO - et, au passage, récupérer les abonnés de la plateforme de 'streaming' de la chaîne américaine.

Le directeur général de Netflix a déclaré la semaine dernière que le groupe était traditionnellement "davantage un bâtisseur qu'un acquéreur", mais qu'il évaluait tout de même de potentielles acquisitions basées sur des critères tels que la taille de l'opportunité et la possibilité de renforcer l'offre de divertissement de la plateforme.

S'exprimant dans une vidéo adressée aux investisseurs à l'occasion de la publication des résultats trimestriels du groupe, Ted Sarandos a indiqué que Netflix n'était pas intéressé par l'acquisition du réseau de chaînes télévisées que possède Warner Bros Discovery (CNN, Food Network, Animal Planet...).

WBD a annoncé la semaine dernière qu'il allait évaluer ses options, alors qu'il a reçu plusieurs offres non-sollicitées formulées par Paramount Skydance PSKY.O pour le rachat de l'ensemble de ses activités.

Il a fait savoir que son conseil d'administration allait étudier la pertinence d'aller ou non au bout de son projet de scission en deux entités - les chaînes de télévision formeraient une division distincte du studio de cinéma et de HBO -, avec l'hypothèse d'une vente de toutes les activités de la compagnie.

(Dawn Chmielewski à Los Angeles, Dawn Kopecki à New York et Amy-Jo Crawley à Londres, avec la contribution de Milana Vinn à New York; version française Jean Terzian)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
27,3200 USD NASDAQ -4,24%
MOELIS & CO RG-A
64,280 USD NYSE -3,84%
NETFLIX
1 089,0000 USD NASDAQ -1,04%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,4600 USD NASDAQ -2,64%
WARNER BROS RG-A
21,6200 USD NASDAQ +1,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank