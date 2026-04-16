Netflix chute après l'annonce du départ de Reed Hastings malgré des résultats solides
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 22:18
Dans une lettre adressée aux investisseurs, Reed Hastings a indiqué qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat au conseil d'administration et souhaitait se consacrer à des projets philanthropiques. Cette annonce a été mal accueillie par les marchés, avec une baisse de plus de 8% du titre Netflix durant les échanges prolongés. Elle intervient alors que le groupe tente de se repositionner après l'échec d'un accord majeur estimé à 72 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery. Malgré ce revers, Netflix affirme maintenir ses ambitions et ses objectifs pour l'année.
Sur le plan financier, l'entreprise affiche des résultats en nette progression, avec un bénéfice par action de 1,23 dollar au premier trimestre contre 0,66 dollar un an plus tôt, et un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 12,25 milliards de dollars. Pour soutenir sa croissance, Netflix mise sur de nouveaux formats comme les podcasts vidéo et les événements en direct, ainsi que sur le développement de ses revenus publicitaires, attendus à 3 milliards de dollars en 2026. Ce départ marque une étape clé dans l'évolution du groupe, désormais engagé dans une nouvelle phase sans l'un de ses fondateurs historiques.
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