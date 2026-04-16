Netflix chute après des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre et le départ du cofondateur Reed Hastings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de Netflix NFLX.O chutent de 9,1 % à 97,97 $ après la fermeture des marchés

** NFLX prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 13 % au deuxième trimestre, inférieure à l'estimation de 14 % du LSEG, malgré les récentes augmentations de prix

** Le président et cofondateur Reed Hastings ne se présentera pas à la réélection lors de l'assemblée annuelle de juin

** La société prévoit un flux de trésorerie disponible en 2026 d'environ 12,5 milliards de dollars, principalement en raison de l'impact après impôt des frais de résiliation liés à Warner Bros

** Le bénéfice par action du premier trimestre s'élève à 1,23 $, dépassant les estimations de 76 cents, grâce à l'indemnité de résiliation de 2,8 milliards de dollars

** Revenus de 12,25 milliards de dollars au premier trimestre, légèrement supérieurs aux estimations de 12,18 milliards de dollars

** NFLX a augmenté de ~15% depuis le début de l'année