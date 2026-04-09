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Netflix avance, Morgan Stanley relève son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 17:43

Netflix progresse en Bourse ce jeudi, Morgan Stanley ayant relevé son objectif de cours sur le titre, porté de 110 à 115 dollars, tout en restant à l'achat, à une semaine de la publication des résultats trimestriels de la société. Peu avant 11h00 (heure de New York), le titre échappe à la tendance baissière en avançant de 0,4% à 99,8 dollars, à comparer avec un repli de 0,1% pour l'indice S&P 500.

Dans une note parue dans la matinée, Morgan Stanley estime que "Netflix - sans Warner Bros. - incarne une entreprise plus saine, avec une meilleure visibilité et une moindre volatilité disposant de davantage de liberté et de marge de manoeuvre financière".

De son point de vue, sa valorisation devrait ainsi remonter au-dessus de 30 fois les bénéfices, avec une croissance annuelle de plus de 20% tant au niveau du bénéfice par action que de la trésorerie, mais aussi sous l'impulsion du dynamisme de son chiffre d'affaires et des opportunités tirées de l'IA.

Selon ses estimations, les recettes publicitaires de la plateforme de streaming pourraient atteindre 9-10 milliards de dollars d'ici à 2030, contre un peu plus de 3 milliards cette année.

Quant à l'IA, Netflix est en mesure de réduire fortement ses coûts et d'élargir les possibilités créatives, notamment grâce à l'utilisation d'outils comme InterPositive, la start-up de Ben Affleck sur laquelle le groupe californien a récemment mis la main.

UBS et Jefferies lui emboîtent le pas

Dans une étude publiée séparément ce matin UBS renouvelle de son côté son conseil acheteur sur le titre, assorti d'une cible de 130 dollars, estimant que la récente hausse du tarif de ses abonnements pourrait conduire Netflix à relever ses objectifs financiers pour 2026 et à reprendre ses rachats d'actions.

Un avis partagé par les analystes de Jefferies, qui avaient réitéré mardi leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 134 dollars, prévoyant eux aussi une révision à la hausse des prévisions annuelles du groupe technologique.

Netflix a prévu de publier ses résultats de 1er trimestre le jeudi 16 avril après Bourse.

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