Netflix aurait refinancé une partie d'un prêt-relais
information fournie par AOF 22/12/2025 à 14:12

(AOF) - Selon Bloomberg, Netflix aurait refinancé une partie d’un prêt-relais de 59 milliards de dollars afin de financer l’acquisition potentielle de Warner Bros Discovery. Toujours selon l'agence de presse américaine, la société dispose encore de 34 milliards de dollars disponibles pour cette syndication.

NETFLIX
94,3900 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
27,7700 USD NASDAQ 0,00%
