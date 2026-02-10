Affaire Epstein: la justice "doit être saisie", demande Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, à Paris le 3 décembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

"La justice (...) doit être saisie", pour "faire toute la lumière" sur le volet français de l'affaire Epstein, a affirmé mardi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

"Je pense qu'il faut effectivement, s'il y a des ramifications françaises, faire toute la lumière. (...) Donc la justice, à mon sens, doit être saisie et doit être en capacité d'enquêter sur l'ensemble de ces faits", a déclaré Mme Braun-Pivet sur Europe 1.

La création d'une commission d'enquête parlementaire, telle que demandée par La France insoumise, n'a en revanche pas ses faveurs, car elle "entraînerait de la confusion des pouvoirs", alors qu'une commission d'enquête ne permet pas de se pencher sur des faits déjà visés par une information judiciaire.

La France insoumise (LFI) avait appelé la semaine dernière à la création d'une commission d'enquête parlementaire transpartisane pour donner la possibilité à des victimes, connues ou nouvelles, de témoigner, et enquêter sur d'éventuelles "ingérences" ou "financement" de partis politiques.

"Une commission d'enquête parlementaire n'est pas incompatible avec le travail nécessaire de la justice", a rétorqué sur X Antoine Léaument, l'un des députés LFI à l'origine de la proposition, arguant que "le régime d'incompatibilité avec une enquête judiciaire (était) étudié avant la création de la commission".

Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a lui aussi estimé sur X que "l'une n'empêchait pas l'autre". "On ne peut en rester là dans l'affaire Epstein. Il faut une action de justice sur les crimes commis en France par Epstein", a-t-il dit.

L'association de protection de l'enfance Innocence en danger a demandé lundi l'ouverture d'une enquête sur les agissements du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein en France, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire "uniquement américaine". Elle avait déjà adressé un signalement à ce sujet au procureur de Paris en juillet 2019.

L'association demande également au parquet de communiquer sur les éléments du dossier concernant l'ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel. Accusé de viols par plusieurs anciens top models, ce proche de Jeffrey Epstein avait été mis en examen en 2020 puis en 2021 pour viols sur mineur. Sa mort en février 2022 -- il avait été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris -- a clos l'action publique dans ce dossier.

L'une des figures françaises dont le nom est apparu depuis la publication par le ministère américain de la Justice de millions de pages de documents, l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, Jack Lang, a démissionné dimanche de la présidence de l'Institut du Monde arabe (IMA) après l'ouverture d'une enquête du parquet national financier pour ses liens d'intérêt financier avec Jeffrey Epstein.

"C'est assez terrifiant. Tout en reconnaissant la qualité de l'engagement et l'œuvre de Jack Lang en tant que ministre, je ne veux plus voir d'hommes et de femmes politiques qui profitent des largesses de personnes privées", s'est indignée Yaël Braun-Pivet.

"C'est inadmissible parce que non seulement c'est condamnable moralement, mais vous devenez peu ou prou les obligés des personnes qui vous entretiennent", a-t-elle encore lancé, affirmant que cela la "choqu(ait) profondément en tant que femme politique".