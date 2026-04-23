Netflix augmente son plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars après l'échec de son offre sur Warner Bros

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(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 4 et les commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9) par Harshita Mary Varghese

Netflix NFLX.O a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars, reprenant ainsi les remboursements de capital après que le géant du streaming se soit retiré d'un accord de 72 milliards de dollars pour acheter les actifs de Warner Bros Discovery WBD.O .

Ses actions ont augmenté de 1,5 % dans les échanges avant bourse.

La nouvelle autorisation s'ajoute à un rachat approuvé en décembre 2024 et n'a pas de date d'expiration. À la fin du mois de mars, Netflix disposait encore d'environ 6,8 milliards de dollars dans le cadre de son plan de rachat précédent.

Les actions de Netflix ont chuté d'environ 9 % l'année dernière après l'annonce de l'accord avec Warner Bros, mais elles ont grimpé d'environ 10 % depuis que la société a renoncé à cet accord en février.

Au cours des deux mois qui ont suivi l 'abandon de la poursuite de Warner Bros, Netflix a lancé une série d'initiatives de croissance, notamment l'acquisition d' InterPositive, la société de technologie cinématographique basée sur l'IA de Ben Affleck, l'augmentation des prix de l'abonnement aux États-Unis et le lancement d'une application de jeu pour les enfants.

Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise se recentre sur des secteurs de croissance tels que la publicité, la programmation en direct et les sports, tout en cherchant à développer son volet financé par la publicité, qui est considéré comme essentiel pour la croissance future des revenus.

La semaine dernière, , Netflix a présenté des prévisions mitigées pour le deuxième trimestre et a annoncé que son cofondateur et président Reed Hastings quitterait l'entreprise en juin.

La société avait précédemment déclaré qu'elle prévoyait de reprendre ses rachats d'actions tout en investissant environ 20 milliards de dollars cette année dans le cinéma et la télévision.

"Le rachat d'actions par Netflix apporte quelques réponses sur ce qu'il prévoit de faire après avoir perçu les frais de rupture de WBD", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer.

"Mais cela ne montre toujours pas entièrement où la société réinvestira les fonds"

Netflix a reçu une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O , qui a accepté de la payer dans le cadre de son projet d'acquisition de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars.