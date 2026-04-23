Netflix augmente après avoir annoncé un rachat d'actions de 25 milliards de dollars

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23 avril - ** Les actions de la société de streaming Netflix NFLX.O ont augmenté de 1,5% à 94,54 $ avant le marché

** NFLX déclare que son conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars en plus d'un rachat approuvé en décembre 2024, sans date d'expiration

** La société disposait d'environ 6,8 milliards de dollars à racheter au 31 mars 2026 dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions de décembre 2024

** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 1 % cette année